Le probabili formazioni della Serie A 2023/2024 per la 1ª giornata Le ultime notizie sulle probabili formazioni della 1ª giornata di Serie A 2023-2024. Il campionato si aprirà con Frosinone-Napoli e Empoli-Verona. Il Monday Night è Bologna-Milan.

A cura di Alessio Morra

La Serie A 2023-2024 si aprirà con le partite Empoli-Verona e Frosinone-Napoli. Come d'abitudine la squadra campione d'Italia è la prima a scendere in campo. Garcia non disporrà di Anguissa, ma ha la gran parte dei titolarissimi che hanno vinto lo scudetto e che formano la formazione base. A San Siro esordiranno con l'Inter, sabato contro il Monza, Thuram, Sommer e Frattesi. Mentre domenica senza Dybala e Pellegrini la Roma affronterà la Salernitana. Juve e Lazio sono quasi identiche a quelle dello scorso anno. Abbastanza nuovo, tra centrocampo e attacco, invece il Milan che sarà di scena nel Monday Night a Bologna.

Frosinone-Napoli

Sabato 19 agosto, ore 18:30

Il campionato sarà aperto dai campioni d'Italia del Napoli. Garcia non modifica il 4-3-3, ma dovrebbe promuovere Raspadori titolare, a metà campo Elmas al posto dell'infortunato Anguissa. In difesa tocca a Juan Jesus. 4-3-3 pure per il Frosinone, con Borrelli, Caso e Kvernadze.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Szyminski, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Harroui, Mazzitelli; Caso, Borrelli, Kvernadze. All. Di Francesco

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Empoli-Verona

sabato 19 agosto, ore 18:30

Baldanzi in dubbio, se non ce la fa tocca a Shpendi. Nel 4-2-3-1 c'è spazio per Gyasi. Il Verona ha solo un uomo diverso rispetto allo scorso anno, e cioè Saponara, ma ha in panchina Baroni.

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Ranocchia, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Cabal, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Saponara; Djuric. All. Baroni

Genoa-Fiorentina

sabato 19 agosto, ore 20:45

Quella di Marassi sarà una delle partite più equilibrate della prima giornata di Serie A. Gudmundsson al fianco di Retegui, pronto all'esordio in Serie A. Nella viola Nzola sarà preferito a Beltran. In difesa ballottaggio tra Parisi e Biraghi.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Thorsby, Badelj, Ilsanker, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta,Parisi; Mandragora, Arthur; Ikone, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Inter-Monza

sabato 19 agosto, ore 20:45

Frattesi e Thuram dal primo minuto nell'Inter, così come Sommer che farà il suo esordio in Serie A. Sfida da ex per D'Ambrosio e Gagliardini. Petagna unica punta.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Caprari; Petagna. All. Palladino

Sassuolo-Atalanta

domenica 20 agosto, ore 18:30

Cragno dovrebbe vincere il ballottaggio con Consigli in un Sassuolo che potrebbe essere assai rivoluzionato rispetto allo scorso anno. Dubbio Berardi, obiettivo di mercato della Juventus. Nell'Atalanta esordio per Scamacca e Bakker, in porta Carnesecchi.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Missori, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta Koopmeiners, De Roon, Bakker; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Roma-Salernitana

domenica 20 agosto, ore 18:30

Dybala e Pellegrini squalificati. Mourinho schiera in attacco Belotti con dietro Aouar e El Shaaraw. Dia unica punta dei granata con Candreva e Kastanos alle sue spalle.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Bove, Zalewski; Aouar, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi/Sambia, Maggiore/Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa

Lecce-Lazio

domenica 20 agosto, ore 20:45

Sarri, eccetto Milinkovic-Savic, schiera i titolarissimi della scorsa stagione, con l'aggiunta di Kamada. Il Lecce è un mix. Ci saranno tanti titolari della passata stagione, e le nuove scoperte di Corvino, in avanti c'è Almqvist.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Blin, Rafia; Strefezza, Almqvist, Di Francesco. All. D'Aversa

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Udinese-Juventus

domenica 20 agosto, ore 20:45

Udinese-Juve era stata la partita con cui le due squadre bianconere hanno chiuso il campionato 2022-2023 e si ritrovano Sottil e Allegri. Beto e Thauvin in avanti per i friulani, nella Juve c'è l'esordio di Weah. In avanti Vlahovic e Chiesa.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. All. Sottil

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Torino-Cagliari

lunedì 21 agosto, ore 18:30

Due le partite al lunedì, la prima sarà Torino-Cagliari. Juric, eccetto Bellanova, dovrebbe andare sull'usato sicuro. 4-4-2 canonico per Ranieri che dopo diverse stagioni ritorna in Serie A. Jankto a metà campo. Pavoletti e Shomurodov in avanti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda, Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Shomurodov. All. Ranieri

Bologna-Milan

lunedì 21 agosto, ore 20:45

Orsolini infortuno, Arnautovic è andato via. Thiago Motta si adatta e schiera Zirkzee unica punta. Pioli con i titolarissimi e tanti esordienti in Serie A: Loftus-Cheek, Rejinders e Pulisic.