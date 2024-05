video suggerito

L'Inter non fa sconti al Frosinone, 5-0 senza storia allo Stirpe: Inzaghi inguaia Di Francesco L'Inter batte 5-0 il Frosinone allo Stirpe nell'anticipo della 36ª giornata della Serie A 2023-2024: di Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram i gol che inguaiano la formazione di Di Francesco.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il passo falso con il Sassuolo, l'Inter già campione d'Italia torna a dettare legge in Serie A e nell'anticipo della 36ª giornata rifila un pesante 5-0 in trasferta al Frosinone sempre più invischiato nella lotta per evitare la retrocessione. Allo stadio Stirpe gli uomini di Simone Inzaghi infatti tornano a mostrare quel potenziale offensivo che gli aveva permesso di dominare la stagione e assicurarsi lo Scudetto della seconda stella con ben cinque giornate d'anticipo rispetto al termine del campionato.

Cinque difatti i diversi marcatori che hanno scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella gara in terra ciociara: ad aprire le danze è stato Davide Frattesi al 19′ del primo tempo, mentre Marko Arnautovic, Tajon Buchanan (alla prima rete in magia nerazzurra), Lautaro Martinez (che mette dunque fine al digiuno che durava da oltre due mesi) e Marcus Thuram nel secondo tempo con un gol ciascuno hanno reso rotondissimo il risultato.

Punizione durissima dunque per un Frosinone che nella prima frazione di gioco e fino a metà ripresa non aveva affatto demeritato riuscendo anche a creare alcune chiare occasioni da gol (su tutte la traversa colpita da Cheddira) e impegnato più volte l'attento Sommer. Una punizione durissima che complica inoltre la corsa verso la salvezza per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che restano con solo due punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione e nel corso della giornata rischiano ora di essere superati dall'Udinese (impegnata sul campo del Lecce) e raggiunti dal Sassuolo (che sarà invece di scena a Marassi contro il Genoa). Torna a festeggiare invece l'Inter che piazza il 21° clean sheet in questo campionato e supera quota 100 alla voce gol realizzati in stagione, numeri che certificano dunque la grande stagione disputata da Lautaro Martinez e compagni.