Catanzaro-Brescia dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Catanzaro e Brescia si affrontano nel primo turno dei playoff della Serie BKT 2023-2024. Si gioca stadio Ceravolo con fischio d'inizio alle ore 20:30. Le probabili formazioni di Vivarini e Maran.

A cura di Vito Lamorte

Il Catanzaro sfida il Brescia nel primo turno dei playoff della Serie BKT 2023-2024. Le formazioni di Vivarini e Maran si affrontano allo stadio Ceravolo di Catanzaro oggi, sabato 18 maggio 2024, con fischio d'inizio alle ore 20:30. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La squadra calabrese è stata una delle rivelazioni del torneo cadetto e una delle squadre che hanno espresso il calcio migliore di questa Serie B: il quinto posto finale è un traguardo clamoroso per una neopromossa, che ha messo a referto 60 punti con due sconfitte nel finale che non hanno intaccato le certezze dei ragazzi di Vivarini. Il Brescia ha centrato la post-season chiudendo in ottava piazza con una sconfitta nell'ultima giornata a Bari.

La vincente del confronto dello stadio Ceravolo se la vedrà in semifinale con la Cremonese.

Partita: Catanzaro-Brescia

Dove: stadio Ceravolo, Catanzaro

Quando: sabato 18 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: play-off Serie B

Dove vedere Catanzaro-Brescia in diretta tv

Dove vedere Catanzaro-Brescia in TV? La partita valida per l'andata dei playout di Serie B si potrà vedere in TV su DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta TV dunque per gli abbonati ai due servizi, ai quali basterà collegarsi ai propri dispositivi. Nessuna diretta in chiaro dunque della partita.

Catanzaro-Brescia, dove vederla in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming di Catanzaro-Brescia, si potrà seguire su dispositivi portatili e computer su DAZN e Sky GO. Quest'ultima è l'app riservata agli abbonati Sky. Possibile acquistare il singolo tagliando della partita sulla piattaforma live on demand NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Catanzaro-Brescia

Vivarini non cambia il suo 4-4-2 con Iemmello e Ambrosino in attacco, Sounas e Vandeputte sugli esterni e in cabina di comando Petriccione e Pontisso.

Maran con il solito 4-3-2-1 con Moncini unica punta e il tandem sulla trequarti Galazzi-Bjarnason. A fare da filtro Bisoli, Paghera e Besaggio.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Veroli, Scognamillo, Antonini, Oliveri; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Moncini. Allenatore: Maran.