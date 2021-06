Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno iniziato gli Europei nel migliore dei modi segnando un gol a testa nella vittoria dell'Italia sulla Turchia, nella gara inaugurale. A rendere ancor più speciale la serata dei due attaccanti, di Lazio e Napoli, è stata la bella sorpresa nel post-partita. I due giocatori infatti hanno trovato i messaggi dei loro figli, che si sono complimentati con i papà per i gol.

Una serata particolare per Ciro Immobile e Lorenzo Insigne compagni di reparto nell'attacco azzurro e molto amici, anche alla luce dell'esperienza condivisa al Pescara. Oltre a trovare entrambi la via della rete, i due calciatori hanno ricevuto lo stesso "regalo", consegnato loro dalle rispettive mogli presenti allo stadio. Si tratta di alcune letterine scritte dai loro figli, per celebrare le imprese dei rispettivi papà.

Christian Insigne si è complimentato con il suo papà con la speranza che possa ripetere il suo exploit anche con il suo amato Napoli: "Grande papà, continua così, ti ho visto nella partita e sei stato bravissimo. Vinci anche con il Napoli". Anche il fratello Carmine non è stato da meno: "Per papy da Carmy, grazie per aver segnato e per aver fatto il cuore ecc e per essere tornato nella nostra famiglia. Ti amo".

Un'emozione unica che Insigne ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram. Lo stesso ha fatto Ciro Immobile, che ha ricevuto due messaggi particolari dalle figlie Michela e Giorgia. Il primo recita: "Per il mio papà grazie per il goal che hai fatto, l’hai fatto per mamma, Mattia, Michi, Gio. Non sapevo che lo avresti fatto ma ci hai messo tanto impegno. Non cambiare mai. Da Michi", e il secondo: "Grande papà, ti ho visto alla partita e sei stato bravissimo!! Hai fatto 1 goal straordinario, avete vinto!!!". E la speranza è che arrivino altri gol da festeggiare con nuovi bellissimi messaggi.