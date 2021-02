Victor Osimhen ha voluto fare chiarezza circa la polemica che si era creato nei giorni scorsi sulle parole pronunciate da suo fratello Andrew. Quest'ultimo aveva infatti specificato come il Napoli non giocasse per lui e che i problemi in fase realizzativa dell'attaccante nigeriano, dipendessero solo ed esclusivamente dal fatto che il gioco della squadra di Gattuso non esaltasse al meglio le sue capacità. A tal proposito Osimhen ha voluto così affidare alle story di Instagram a sua versione dei fatti escludendo totalmente i presunti problemi sottolineati da suoi fratello con un messaggio diretto:

"Desidero chiarire che chiedere un'opinione relativa al calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla … nessuno è il mio portavoce o altro."

Il fratello dell'attaccante del Napoli, nei giorni scorsi, aveva specificato come il gioco espresso dal Napoli in questo momento non stia esaltando al meglio le qualità di suo fratello Victor. E bene ha fatto lo stesso attaccante degli azzurri a specificare come quello espresso da Andrew, non sia in nessun modo anche il suo pensiero. A Radio Marte aveva infatti detto: "Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio – ribadendo il concetto -. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui".

Un'analisi un tantino esagerata anche se c'è da dire che comunque Osimhen non riesce più a segnare un gol dalla sfida di campionato al ‘Dall'Ara' contro il Bologna dello scorso 8 novembre. Il giocatore sta ritrovando la forma migliore per poter continuare a raddrizzare la stagione della squadra di Gattuso.