Dopo la lunga assenza per infortunio e lo stop per la positività al Covid-19, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen è tornato ad essere il centravanti titolare della squadra di Rino Gattuso. A difettare però dal suo ritorno in campo è stato soprattutto il suo apporto in fase realizzativa come dimostrano i soli due gol messi fin qui a segno dal nigeriano in questa sua prima stagione in maglia azzurra, reti entrambe realizzate prima dell'infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale lo scorso 13 novembre.

Secondo Andrew Osimhen, fratello di Victor, però ciò non avrebbe nulla a che fare con la sua condizione fisica ma sarebbe dovuto esclusivamente al fatto che il Napoli non giochi per lui e che i problemi in fase realizzativa dipendano esclusivamente dal fatto che il gioco della squadra di Gattuso non esalti le sue capacità. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrew Osimhen, fratello di Victor.

"Come sta ora? Sta molto bene, non penso che abbia altri problemi per ora – ha infatti detto Andrew Osimhen intervenuto del corso della trasmissione "Si gonfia la rete" su Radio Marte -. Mi sembra solo che il Napoli non giochi per il suo attaccante, la squadra non esalta le capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare – ha poi aggiunto il fratello dell'attaccante partenopeo -. Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio – ha infine ribadito -. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui".