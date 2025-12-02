Open VAR chiarisce l’episodio Rrahmani-Koné: “Se fosse stato in area e avesse dato rigore, lo avremmo tolto”

Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri italiani, ha analizzato a Open VAR il presunto fallo di Amir Rrahmani su Manu Koné, all’inizio dell’azione che porta al gol decisivo di David Neres in Roma-Napoli.

Questo il suo commento: “In sala VAR, all’inizio c’è un po’ di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me. Devo fare i complimenti a Massa per come ha arbitrato. Lui vede il pallone prima di tutto, quindi la decisione è giusta. Anche in Sala VAR sono stati bravi, perché hanno valutato bene l’azione. Per far capire, se qui viene assegnato un rigore, il VAR te lo fa togliere“.

Questo il dialogo tra gli arbitri in campo e al centro di Lissone. Arbitro Massa: "Ero a 2 metri, non è fallo", l'Avar Di Bello replica "Questo è fallo" mentre il VAR Aureliano afferma: "Palla".

Rocchi a Open VAR sull'episodio prima del gol di Neres in Roma-Napoli

Nell’azione che porta al gol di Neres, Rrahmani tenta una scivolata su Koné, ma il contatto con il pallone evita il fallo: senza quell’intervento, Koné avrebbe potuto avanzare verso la porta. Tuttavia, considerando l’intera sequenza, il tocco iniziale sul pallone cambia la dinamica dell’azione, rendendo corretto il non intervento del VAR.

Gian Piero Gasperini aveva commentato l'episodio a DAZN e aveva espresso il suo dissenso rispetto all’interpretazione proposta in studio e dall'opinionista Luca Marelli: "Questi episodi si prestano a diverse letture. Il giocatore tocca prima il pallone e poi alza il piede, sfiorando l’avversario. Si può fischiare come non fischiare, non è un intervento così chiaro. A prescindere da ciò, ci siamo trovati scoperti con i due esterni fuori, quindi abbiamo contribuito anche noi all’azione".