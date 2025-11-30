Gasperini contesta la lettura di DAZN sul gol di Neres: “Rrahmani alza il piede e sgambetta Konè”

Gasperini contesta la lettura fatta negli studi di DAZN sull’episodio del gol di Neres che ha deciso Roma-Napoli e ha creato più di una protesta in casa giallorossa: “Rrahmani alza il piede e sgambetta Konè”.

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la sconfitta della Roma contro il Napoli e ai microfoni di DAZN ha analizzato l’episodio del contatto tra Rrahmani e Koné da cui è scaturito il gol di David Neres, mostrandosi in disaccordo con la lettura fatta in studio prima del suo arrivo: "È chiaro che questi episodi si possono vedere in tanti modi. Però il giocatore alza il piede dopo aver toccato la palla e va a sgambettare. Si può fischiare e non fischiare, non è così netto. Al di là di questo ci siamo trovati scoperti perché avevamo i due esterni fuori. Ci abbiamo messo del nostro in quest’occasione".

Con quello di stasera i giallorossi hanno preso 7 gol in contropiede ma per l'allenatore di Grugliasco non è un dato indicativo: "Non credo sia così, abbiamo fatto tante partite e preso pochi gol permettendoci di essere nelle zone alte della classifica. Semplicemente non siamo stati bravi a chiudere la loro ripartenza".

Gasperini: "Ci dispiace non essere riusciti a giocare con l’energia giusta"

Sulla poca produzione offensiva contro i campioni d'Italia in carica Gasp ha affermato: "Anche il Napoli ha tirato pochissimo, a livello produttivo era una partita bloccata. Ci dispiace non essere riusciti a giocare con l’energia giusta. Non avevamo la solita velocità e la palla girava lentamente".

Infine, a chi dallo studio gli chiede se la Roma ha un ‘problema' negli scontri diretti lui risponde così: "Sono state partite diverse. Oggi abbiamo giocato un po’ più sottotono. È stato un ritmo più lento da parte di tutte e due le squadre. Noi non avevamo l’energia nervosa giusta, ci dispiace, però questa è una gara a eliminazione, il campionato è molto lungo e adesso avremmo una settimana per poi ricominciare".