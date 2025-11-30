Serie A
Perché l’arbitro Massa ha convalidato il gol di Neres in Roma-Napoli tra le proteste giallorosse

Il gol del vantaggio del Napoli contro la Roma segnato da David Neres è stato contestato dai calciatori giallorossi, che hanno invocato un precedente fallo di Rrahmani su Koné: cosa ha visto l’arbitro Massa e perché ha deciso di convalidare la rete, confortato dal VAR.
A cura di Paolo Fiorenza
Il Napoli è avanti all'intervallo in casa della Roma, grazie a un gol segnato da David Neres al 36′, a conclusione di un fulmineo contropiede innescato dallo stesso brasiliano dal limite della propria area e poi concluso con un freddo tocco su Svilar in uscita, dopo uno scambio con Hojlund. Un'azione che ha trovato completamente impreparata la difesa, ma che per i giallorossi è viziata sul nascere da un contrasto falloso di Rrahmani su Koné. L'arbitro Davide Massa ha fatto correre e dopo un veloce ‘silent check' con la sala VAR – tra le proteste dei padroni di casa – ha convalidato il gol di Neres: la valutazione del 44enne arbitro di Imperia è stata che Rrahmani abbia preso prima il pallone e poi toccato inevitabilmente Koné, un contrasto per lui non meritevole di essere fischiato come fallo e che il VAR non ha ritenuto di dover cambiare (né a protocollo avrebbe potuto farlo, trattandosi di una valutazione di campo e non ravvisando un "chiaro ed evidente errore").

Anche l'ex arbitro Luca Marelli, in sede di telecronaca su DAZN, ha spiegato così la decisione di Massa (la cui designazione alla vigilia aveva scontentato i tifosi sia della Roma che del Napoli) e  il mancato intervento del VAR: "Il contatto c'è stato, però bisogna considerare il fatto che il calciatore del Napoli è intervenuto con la punta del piede sul pallone, dopo di che c'è stato il contatto con la caviglia destra di Koné. Però il contatto col pallone c'è stato, pertanto ritengo che questo sia una valutazione di campo. Effettivamente si può discutere sul fatto che abbia preso prima il pallone e comunque poi la caviglia, Massa è in posizione perfetta per vedere, e pertanto, a mio parere, questa dovrebbe essere una valutazione che rimane di campo, perché il pallone è stato toccato con la punta del piede destro e il contatto successivo a mio parere deve essere considerato un contrasto di gioco".

La rete di Neres – la terza nelle ultime due giornate di campionato, dopo la doppietta all'Atalanta – è pesantissima, visto che quello tra Roma e Napoli è uno scontro diretto per la vetta della classifica di Serie A dopo le prime 13 giornate. La prima frazione del match dell'Olimpico si conclude sull'1-0 per gli azzurri.

Calcio
Napoli
Notizie
