Pep Guardiola contro il VAR: “Non mi sono mai fidato”, è furioso per l’episodio di West Ham-Arsenal

La Premier League 2025-2026 potrebbe essere decisa da una controversa decisione del VAR, quello che dopo una lunga revisione ha tolto il gol al West Ham ed ha permesso all'Arsenal di vincere 1-0 il derby, quei tre punti potrebbero essere determinanti per il titolo dei Gunners, che aspettano quel momento dal 2004! Pep Guardiola avrà seguito tutto in diretta e si è infuriato. La rabbia è passata, ma la frustrazione e il disappunto per quella decisione invece no ed ha scagliato dardi infuocati contro il VAR.

Manchester City ancora in lotta per la Premier con l'Arsenal

La possibilità di vincere la Premier League il Manchester City ancora c'è. Haaland e compagni hanno la chance di recuperare tre lunghezze nel recupero con il Crystal Palace, la partita è in programma nella serata di mercoledì 13 maggio. Se il City vincerà, come probabilissimo, si porterà a due punti dall'Arsenal, che per chiudere l'opera deve battere il Burnley (retrocesso) e proprio il Crystal Palace. Se ci riuscirà non avrà interesse a conoscere i risultati del Manchester City, che invece deve vincerle tutte e sperare in un passo falso, che sarebbe clamoroso.

Il VAR sul fallo di Raya in West Ham-Arsenal

West Ham-Arsenal è terminata 0-1. Gol di Trossard. Con rete del pareggio realizzato in un lunghissimo recupero annullata dopo una infinita revisione del VAR. Il fallo su David Raya non era clamoroso, ma il braccio era largo e al portiere è stato impedito di uscire. Decisione che ha scontentato Guardiola, che ha mostrato tutta la sua acrimonia nei confronti del VAR come strumento, non solo nell'episodio specifico: "Non mi sono mai fidato VAR da quando è stato introdotto tanto tempo fa".

Gli errori che hanno danneggiato il City in FA Cup

Non ha voluto soffermarsi sull'episodio di West Ham-Arsenal, ma ha ricordato cosa è accaduto al City, che a suo dire ha pagato caro e amaro alcune situazioni: "Abbiamo perso due finali di FA Cup perché gli arbitri non hanno fatto il loro lavoro. Persino il VAR. Non è colpa degli arbitri. Devono fare meglio. Se vogliono rimanere in quella posizione, devono fare meglio perché altrimenti dovranno prendersela con loro stessi".