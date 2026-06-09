Non c’è pace per la Svizzera nel ritiro mondiale in California: dopo i serpenti, arrivano gli incendi

La nazionale svizzera, nel ritiro californiano pre Mondiali 2026, è stata messa a dura prova: oltre al pericolo dei serpenti che circondano il centro di allenamento, si sono aggiunti gli incendi che hanno circondato l’area.

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L'appuntamento con l'esordio ufficiale ai Mondiali 2026 oramai è alle porte: sabato 13 giugno la Svizzera scenderà in campo contro il Qatar per la partita di debutto al torneo iridato che inizierà l'11 giugno. Ma intanto, la Nazionale elvetica sta prendendosi spazi sempre più cospicui nelle cronache locali e non solo per una serie di problematiche che stanno mettendo a dura prova la preparazione e la concentrazione degli uomini di Yakin: prima il problema legato ai serpenti a sonagli che circondano il ritiro, ora il susseguirsi di incendi che stanno devastando le colline limitrofe, facendo scattare l'allerta generale.

L'allerta incendi, il ritiro della Svizzera all'interno della zona di pericolo

Nella notte tra domenica e lunedì, nei pressi del Centro sportivo californiano diventato quartier generale della nazionale svizzera in preparazione ai Mondiali, si sono sviluppati diversi incendi boschivi sulle colline e promontori nella zona tra Del Mar e Carmel Valley a San Diego. Il fuoco si è espanso in fretta e ha interessato circa 18 ettari propagandosi rapidamente a causa del terreno scosceso, dei venti e della presenza di linee elettriche, mettendo in allarme lo stesso Centro della nazionale elvietica che alloggia all’hotel Fairmont Grand Del Mar, un resort di lusso a 5 stelle e che e si allena alla San Diego Jewish Academy, a pochi minuti dallo stesso hotel.

Tutta l’area è stata immediatamente inserita in zona di allerta dalle autorità californiane che hanno provveduto a porre sotto stretto controllo i luoghi limitrofi al ritiro svizzero, anticipando eventuali evacuazioni o pericoli diretti a staff e giocatori che poi non si sono verificati. I vigili del fuoco californiani, con il supporto di elicotteri per lo sgancio d’acqua, hanno lavorato per diverse ore ininterrottamente, in condizioni difficili e nella giornata di martedì 9 giugno hanno potuto dichiarare i vari focolai dell’incendio sotto controllo, nella maggior parte dei punti fino a poi ridurre e limitare sempre più l'area residenziale che era stata precedentemente allertata.

La Svizzera e il "problema" serpenti a sonagli: l'area in rosso sui social della Federazione

La Svizzera ha scelto San Diego come base del proprio camp in preparazione per i Mondiali 2026, dove si è insediata agli inizi di giugno. Oltre ai problemi legati agli incendi, che si erano visti anche durante uno dei tanti test amichevoli dalle tribune dello Stadio SnapDragon di San Diego, il ritiro nei giorni scorsi era diventato virale anche per un altro motivo: la presenza di serpenti a sonagli che circonderebbero il complesso residenziale dove alloggiano squadra e staff svizzeri.