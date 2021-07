Per Enrico Varriale la spedizione dei campionati Europei non si è conclusa come il vicedirettore di Rai Sport avrebbe voluto: presenza fissa assieme a Claudio Marchisio degli spazi prepartita negli stadi dove ha giocato l'Italia, il 61enne giornalista napoletano non ha potuto invece presenziare proprio all'appuntamento più importante, ovvero la finale di Wembley che ha visto la Nazionale azzurra trionfare sull'Inghilterra ai calci di rigore.

Nessun problema serio per Varriale che sta benissimo, ma semplicemente l'obbligo di isolamento cui lo ha costretto il protocollo della Rai visto che ha avuto contatti diretti con Alberto Rimedio, telecronista dell'Italia risultato positivo al Covid e costretto a sua volta a dare forfait per la finale, raccontata su Rai 1 dalla coppia formata da Stefano Bizzotto e Katia Serra. Il vicedirettore di Rai Sport avrebbe voluto comunque esserci, ma non c'è stato nulla da fare: regole stringenti ed uguali per tutti.

L'annullamento dello studio condotto da Varriale ha avuto come conseguenza a cascata l'assenza a Wembley anche di Claudio Marchisio, suo abituale partner e presenza graditissima sui social, dove il suo nome era fisso in tendenza durante le partite degli Europei. L'ex giocatore della Juventus infatti già ieri era ripartito per Roma, come testimoniato da un suo post social, mentre lo spazio gestito da Varriale è stato affidato ad Alessandro Antinelli.

Il bordocampista Rai prima del match ha dedicato parole affettuose proprio a Rimedio ed a tutti gli altri assenti della Rai a causa del contagio o dell'isolamento da contatto stretto: "Sarebbe stato bello averti qua, dobbiamo farlo anche per te e per tutti i colleghi che non possono stare qua, ma la magia deve continuare. Grazie ad Alberto Rimedio, Enrico Varriale, Antonio Di Gennaro, Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi, Donatella Scarnati, Tiziana Alla, avrebbero meritato la finale".