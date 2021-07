Ormai non ci sono più dubbi: la telecronaca della finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra sulla RAI vedrà al microfono la coppia formata da Stefano Bizzotto e Katia Serra, in sostituzione di quella formata dai ‘titolari' Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Rimedio, infatti, nella giornata di ieri è risultato positivo ad un tampone e posto immediatamente in isolamento. La conferma della sostituzione è arrivata dalla stessa Serra: "Anche per me è la partita della vita. C'è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio, ma arrivo preparata". ha detto a ‘Repubblica'.

Katia Serra, 48enne bolognese ex calciatrice che vanta anche 10 presenze con la Nazionale e successivamente ha ricoperto un ruolo nell'Assocalciatori, sarà dunque la prima voce femminile nella storia a commentare una finale dell'Italia. Nel momento in cui la scelta è caduto su Bizzotto, veterano RAI dall'apprezzata competenza e toni mai sopra le righe, anche la scelta della seconda voce era scontata: la coppia con Katia Serra infatti ha commentato già altre partite agli Europei, vantando un ottimo affiatamento.

L'Italia di Mancini sta mietendo ascolti altissimi sulla RAI e dopo i 17 milioni e 400mila della semifinale vinta ai rigori sulla Spagna, per la finale di domenica sera a Wembley si punta al bersaglio grosso dei 20 milioni di telespettatori, cui andranno aggiunti poi anche quelli che sceglieranno di seguire la telecronaca della coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi su Sky Sport. Appuntamento dunque per domenica sera alle 21, per spingere anche da casa l'Italia di Mancini a coronare il sogno di sedere sul tetto d'Europa.