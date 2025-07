Nella finale del Mondiale per Club è stata violata la Regola 7 del gioco del calcio in mondovisione

In occasione della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea la Regola 7.2 del calcio è stata acclaratamente ignorata, con la compiacenza della FIFA e di Infantino. È uno dei pilastri del gioco.

Una regola fondamentale del gioco del calcio violata in mondovisione, acclaratamente, sfacciatamente. Ma soprattutto volutamente da Gianni Infantino e dal baraccone che la FIFA ha organizzato in occasione della finale del Mondiale per Club, per venire incontro al gusto tipicamente americano: nell'intervallo della partita stravinta dal Chelsea sul PSG è andato in scena un mega show musicale che tuttavia è durato un'eternità. Addirittura 24 minuti, ignorando completamente quanto disposto in maniera tassativa dalla Regola 7 del gioco del calcio.

L'intenzione di trasformare la finale della nuova competizione in qualcosa di simile al Superbowl, con annesso show nell'intervallo, si era già manifestata prima del match, quando davanti al pubblico del MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey si erano esibiti Robbie Williams e Laura Pausini, che avevano interpretato dal vivo "Desire", il nuovo inno ufficiale FIFA.

Poi c'era stata l'esecuzione dell'inno americano da parte di coro e orchestra, infine l'iconica introduzione del ‘ring announcer' Michael Buffer ("Let's get ready to rumble!") e il countdown a video verso il calcio d'inizio.

Il mega show nell'intervallo della finale del Mondiale per Club: altro che 15 minuti di pausa

Niente rispetto a quello che è poi successo tra primo e secondo tempo, quando il trofeo era ormai già diretto verso Londra: nell'intervallo della finale è andato in scena un vero e proprio spettacolo con una scaletta che in nessun universo si sarebbe potuta esaurire in soli 15 minuti. J Balvin, Tems, Doja Cat, Coldplay con Emmanuel Kelly si sono esibiti in sequenza su una piattaforma installata nei livelli alti dello stadio per preservare il manto erboso .

Una mega produzione, con regia musicale curata da Chris Martin, che ha coinvolto centinaia di persone, tra tecnici, ballerini e staff artistico. È stato il primo show di metà partita in una competizione FIFA, pensato anche in prospettiva della Coppa del Mondo che nel 2026 si giocherà negli Stati Uniti, oltre che in Canada e Messico. Insomma dobbiamo aspettarci qualcosa di simile anche il prossimo anno.

La Regola 7.2 del gioco del calcio pubblicata sul sito dell’IFAB, l’ente depositario del regolamento

La Regola 7.2 del gioco del calcio ignorata dalla FIFA

Il tutto con una durata allungatasi a ben 24 minuti, in spregio alla Regola 7 del gioco del calcio, che al secondo comma recita in maniera inderogabile: "I giocatori hanno diritto a un intervallo di tempo, non superiore a 15 minuti". Tutto lasciato passare in cavalleria da Infantino e soci, tra i quali spiccava l'onnipresente Donald Trump.