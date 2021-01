Il calciatore nigeriano del Napoli Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e non è stato a contatto con nessun componente del gruppo squadra dal suo rientro in Italia dopo essere stato all'estero per il Natale. Si allungano dunque i tempi per il rientro in campo del 22enne di Lagos fermo dallo scorso novembre a causa di un infortunio e ora costretto all'isolamento dopo aver contratto il virus.

A comunicarlo è il club campano attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali riportante l'esito del tampone cui si è sottoposto l'attaccante dopo essere rientrato dalle vacanze:

"La SSCN – si legge infatti nella nota diffusa dalla società partenopea – comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio (31 dicembre 2020, ndr) al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra".

Comincia male dunque il 2021 per il Napoli e per l'attaccante nigeriano arrivato alla corte di Gattuso nello scorso mercato estivo. Osimhen infatti era fermo da metà novembre a causa di un infortunio, da quando cioè si fece male ad una spalla con la maglia della Nigeria nel match contro la Sierra Leone. L'ultima gara disputata in Serie A con la formazione partenopea risale difatti all'8 novembre quando contro il Bologna realizzò una delle due reti stagionali. Adesso la positività al Covid-19, seppur contratto in forma asintomatica, ne rallenterà inevitabilmente i tempi di recupero con Gennaro Gattuso che dunque dovrà fare ancora a meno del suo centravanti anche in questo avvio di 2021.