Napoli-Roma in Serie A: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Roma è il big match della 25ª giornata di Serie A che si gioca domenica, 15 febbraio alle 20:45. Tra gli azzurri rientra Politano dal primo minuto, McTominay in dubbio. I giallorossi ritrovano Dybala. Diretta tv su DAZN e DAZN 1.

Napoli–Roma è la partita clou della 25ª giornata di Serie A che si gioca domani (domenica 15 febbraio) alle 20:45 e mette in palio punti pesanti per il piazzamento Champions. All'andata la squadra di Antonio Conte vinse all'Olimpico (0-1) grazie al gol segnato da Neres. La situazione di classifica attuale vede i padroni di casa a quota 49 punti (3° posto), a +3 sulla Juve e sui giallorossi (46). Gara visibile in diretta tv e in streaming su DAZN e DAZN 1.

I partenopei sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia con il Como, incontro che ha sollevato altre polemiche arbitrali e sui calendario per le riflessioni di Conte durante le interviste, e fanno i conti con la lunga sequenza di infortuni anche per la sfida coi capitolini: dovranno rinunciare, oltre al brasiliano (decisivo all'Olimpico), anche a De Bruyne, Gilmour, Anguissa e Di Lorenzo (che si è fatto male contro la Fiorentina). Mancherà pure Juan Jesus ma per squalifica. Preoccupazione per McTominay, che al Ferraris col Genoa (battuto 2-3 con rigore di Hojlund concesso per fallo, contestato, su Vergara) è uscito alla fine del primo tempo e non è in perfette condizioni. Dovbyk, Koné, Ferguson ed El Shaarawy gli indisponibili tra le fila della Roma di Gasperini.

Dove vedere il match Napoli-Roma e a che ora in diretta tv e streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv alle 20:45 solo solo su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). La si potrà vedere attraverso la app della smart tv, oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV, TIMVISION BOX o una console di videogiochi (Play Station Xbox). Diretta streaming solo su DAZN, non è prevista messa in onda attraverso Sky Go. Telecronaca della partita affidata a Testoni e Stramaccioni.

Napoli-Roma, le probabili formazioni di Serie A

Il Napoli è in emergenza continua. Questa volta le note dolenti riguardano McTominay: se non ce la fa, Elmas sarà accanto a Lobotka, Politano agirà accanto a Vergara dietro Hojlund, Gutierrez sarà l'esterno; se ce la fa, l'unica novità è il rientro di Politano. Gasperini ritrova Dybala oltre a Robinio Vaz. In dubbio Hermoso, in caso di forfait pronto Ghilardi a completare la difesa. Non ci saranno Koné e Ferguson.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All.: Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All.: Gasperini.