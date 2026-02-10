“Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c’era”: l’AIA ammette l’errore, la spiegazione a Open VAR

Dino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli e Juventus-Lazio.

A Open VAR, Dino Tommasi, componente CAN, ha spiegato i casi più discussi dell'ultima giornata di campionato. "Non c'è fallo" né rigore su Vergara (colpito sul piede da Cornet) in Genoa-Napoli e il VAR ha interpretato male l'entità del contatto sbagliando a indurre l'arbitro (Massa) alla revisione. In realtà quel contatto è stato solo una "strisciata accidentale" e non punibile. Mentre per il contatto Gila-Cabal in Juventus-Lazio "c'era una matrice di punibilità" e la possibile assegnazione del penalty in favore dei bianconeri. Episodio giudicato "difficilissimo", ma concedere la massima punizione alla squadra di Spalletti sarebbe nata dalla possibilità per Cabal di chiudere un triangolo di gioco con McKennie. Confermata, invece, la correttezza nell'annullare la rete di Koopmeiners per l'impatto di Thuram (in posizione di fuorigioco attivo) su Provedel.

La "strisciata" di Cornet su Vergara: non c'è rigore, sbagliata la chiamata del VAR

L'episodio del calcio di rigore assegnato al Napoli a Genova ha sollevato un polverone (De Rossi aveva protestato vivacemente in tv) sia perché rivelatosi decisivo per la vittoria degli azzurri (2-3 al 95°) sia per la valutazione sulla dinamica del contatto che è stata censurata dai vertici AIA. Gli addetti al VAR non hanno dubbi, è rigore, come si apprende dall'audio mostrato in diretta a Open VAR: "Davide (Massa, ndr) ti consiglio una OFR per un possibile calcio di rigore" è il consiglio che arriva dalla cabina di regia, dive ci sono Di Bello e Fabbri, al termine dell'analisi del contatto.

"In sala Var Di Bello e Fabbri si fanno attirare dal contatto tra Cornet e il collo piede di Vergara – chiarisce Tommasi confermando che non c'erano gli estremi per un rigore -. Si tratta di una semplice presa di posizione, un movimento del tutto accidentale di Cornet, non c’è assolutamente fallo".

Perché in questo caso non si può parlare di step on foot punibile? "Nasce per punire situazioni di imprudenza, di vigoria sproporzionata, nel caso ci sia un intervento in ritardo e anche duro. Qui, invece, c’è una semplice presa di posizione… si vede che Cornet gli tocca il collo del piede ma è una normale dinamica di gioco. Non c'è imprudenza, non c'è punibilità".

La sintesi è che la valutazione del VAR è stata errata: "Si fanno attrarre dalla prima immagine che può apparire fallosa ma, rivedendolo in dinamica, c'è ben poco". Di conseguenza non è stato corretto richiamare Massa alla on-field-review: "Si fa in caso solo di un errore chiaro – ha aggiunto Tommasi -, per chiamare un rigore che manca o per togliere un rigore che non c'è". Nessun dubbio, invece, per il tiro dal dischetto concesso al Genoa per l'uscita di Meret su Vitinha.

Il contatto Gila-Cabal e la rete annullata a Koopmeiners: "C'è una matrice di punibilità"

L'intervento di Gila su Cabal in Juventus-Lazio è l'altro caso da moviola che ha alimentato le proteste di Spalletti nel post partita, quando il tecnico dei bianconeri ha attaccato duramente la classe arbitrale. Tommasi non ha dubbi quando ammette che è "giusto annullare la rete di Koopmeiners perché la posizione di fuorigioco di Thuram impatta su Provedel".

È di opinione completamente differente quando riflette sul contrasto che ha fatto gridare al rigore. Un rigore che né per Guida in campo né per i colleghi al VAR c'è. Addirittura, come si evince dall'audio di quel frangente, si sente proprio il fischietto dire: "ehhhh, alzati… non c'è nulla".

Il rappresentante CAN al riguardo ha offerto uno spunto alternativo: "Se Cabal avesse crossato chiudendo l'azione non sarebbe stato punibile, ma in questo caso Cabal avrebbe potuto chiudere un triangolo con McKennie, portando così alla punibilità dell'intervento di Gila. Resta comunque una situazione veramente difficile da valutare dal campo".