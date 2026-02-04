Di Lorenzo decide di operarsi “di comune accordo col Napoli”, ma non per l’infortunio al ginocchio

Il Napoli dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo dopo l'infortunio subito contro la Fiorentina che aveva fatto preoccupare Conte e tutto l'ambiente azzurro. Fortunatamente, dopo il consulto a Villa Stuart, si è potato per una terapia conservativa per via della distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro che era stata riscontrata subito dopo gli esami. I tempi di recupero vanno dai quaranta ai sessanta giorni, e allora ecco che il capitano del Napoli ha pensato bene di sfruttare questo periodo di recupero per curare un altro vecchio infortunio con cui ha convissuto da diverso tempo.

A dirlo è il Napoli che attraverso un comunicato ha reso noto che il terzino azzurro si sottoporrà a un intervento chirurgico: "In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa".

Non è chiaro quale problema specifico dovrà curare Di Lorenzo con un'operazione specifica, ma l'intervento chirurgico non riguarda assolutamente il ginocchio infortunato contro la Fiorentina. I tempi di recupero evidentemente sono in linea con la distorsione subita contro la Fiorentina e per questo Di Lorenzo, anche pensando ai playoff con l'Italia e a un'eventuale qualificazione ai Mondiali, ha preferito intervenire di comune accordo con il Napoli.

Lo stesso Di Lorenzo sul suo profilo Instagram ha poi puntualizzato:

"Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni.

Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose.

La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede.

Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!".

Conte già sapeva di dover fare a meno di lui e dunque per le prossime giornate cercherà di capire come ridisegnare il proprio undici titolare. Dal mercato nel frattempo è arrivato Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. A Conte ora il compito di inserirlo al meglio nel suo gioco. Il tecnico dei partenopei può però sorridere per i recuperi ormai vicini di Politano e Mazzocchi che consentiranno all'allenatore del Napoli di avere nuovi elementi a disposizione e da sfruttare a seconda delle partite da giocare. Il Napoli ora è fuori dalla Champions e dovrà gestire solo campionato e Coppa Italia sperando di recuperare anche gli altri infortunati quanto prima.