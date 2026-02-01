Infortunio Di Lorenzo: l’esito degli esami, i tempi di recupero e quando torna il capitano del Napoli.

La diagnosi ufficiale del Napoli ha escluso la rottura del crociato per Giovanni Di Lorenzo. Trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro è il responso degli esami diagnostici ma la cautela prevale perché nella giornata di lunedì il calciatore si sottoporrà a un consulto ulteriore: andrà a Roma, a Villa Stuart, per una visita con il professor Mariani e toccherà a quest'ultimo l'ultima parola sulle condizioni del ginocchio sinistro che, come mostrato dalle immagini in diretta tv, ha subito una torsione impropria. Nonostante le ultime notizie siano state più incoraggianti, lo stop del difensore è l'ennesimo brutto colpo che prende la squadra: perde una colonna in campo sia per le qualità tecniche sia per la peculiarità tattica nell'assetto di Conte. E, cosa peggiore, è successo proprio nel momento in cui la rosa è ridotta all'osso per infortuni.

La stima sui tempi di recupero in attesa della visita a Villa Stuart

L'infortunio del capitano, avvenuto durante la partita contro la Fiorentina, sembra sia meno grave del previsto ed esclude la necessità di un'operazione, rendendo anche meno lunghi i tempi di recupero rispetto al timore che per lui il campionato fosse già finito. La prognosi, allo stato dei fatti, è di 4–6 settimane di stop, con la possibilità di tornare in campo tra circa un mese o poco più. Questo, sempre in attesa del controllo che sarà effettuato lunedì nell'istituto medico della Capitale.

Un sospiro di sollievo (si fa per dire…) anche per Antonio Conte che durante le interviste aveva manifestato rabbia per la cadenza folle dei calendari, s'era speso per denunciare l'assurdità di un stagione nella quale non si tiene conto dell'incolumità dei calciatori e aveva chiuso il suo intervento lanciando strali contro il blocco del mercato imposto al club che, oltre ogni paradosso, pur avendo 240 milioni di liquidità in cassa è costretto a fare trattative con margini molto ristretti mentre chi "ha i debiti può spendere".

Quali e quante partite può saltare Di Lorenzo

In caso di un mese di stop, il Napoli dovrebbe fare a meno di Di Lorenzo contro Genoa, Como in Coppa Italia, Roma e Atalanta. Secondo le previsioni più ottimistiche, il ritorno in campo potrebbe essere rimandato a inizio marzo, in occasione della sfida contro il Verona. Considerata la volontà e l'opportunità di non forzare i tempi di recupero, è possibile che il lasso di tempo si dilati ancora di qualche settimana, fino a un mese e mezzo di stop. Così fosse, Di Lorenzo non ci sarebbe nemmeno contro Torino, Lecce e Cagliari fissando la data del rientro a dopo la sosta per i playoff della Nazionale: a inizio aprile c'è il big match con il Milan.