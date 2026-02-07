Infortunio per McTominay durante Genoa-Napoli: cosa è successo, la reazione di Antonio Conte

Infortunio per Scott McTominay, che ha accusato un problema muscolare. Lo scozzese è uscito all’intervallo di Genoa-Napoli per un problema muscolare: le condizioni.

Ancora un infortunio, l'ennesimo in casa Napoli. Questa volta ad aver alzato bandiera bianca è stato Scott McTominay, uno dei pezzi da 90 di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese dopo aver accusato problemi nel finale della prima frazione, è rimasto negli spogliatoi nell'intervallo di Genoa-Napoli. Cosa è successo? Un fastidio di natura muscolare per l'ex Manchester United che prima si era infortunato al momento di calciare nell'azione del gol del momentaneo pareggio azzurro. Battuta amara di Conte: "Fra un po' gioco io".

McTominay s'infortuna calciando in Genoa-Napoli

McTominay è stato uno dei grandi protagonisti della partita tra il Genoa e il Napoli. Il calciatore ha tentato il tiro dalla distanza impegnando il portiere avversario che non ha potuto nulla poi sulla deviazione vincente di Hojlund. Festa grande per la squadra di Conte, preoccupato però per le condizioni del suo perno di centrocampo. Quest'ultimo infatti si è avvicinato alla panchina e si è toccato la caviglia sinistra, chiedendo le cure del caso e dicendo: "Mi sono fatto male calciando".

L'amarezza di Antonio Conte

Dopo lo spray, il calciatore è tornato in campo, con Antonio Conte che, stando al racconto dei bordocampisti di DAZN ha amaramente commentato: "Fra un po' gioco io", sottolineando la preoccupazione per l'ennesimo possibile stop. Preoccupazione concretizzatasi nella pausa, quando Scott non è riuscito a proseguire il match: dopo essere uscito zoppicando, il calciatore che nel frattempo aveva segnato con un gran gol da fuori il 2-2, si è arreso al dolore.

Stando alle ultime indiscrezioni problema muscolare al gluteo per il giocatore del Napoli che non ha voluto rischiare. Potrebbe trattarsi di un infortunio diverso rispetto a quello accusato al momento del gol dell'1-1? Possibile. Certo è che la squadra azzurra perde un altro giocatore dopo De Bruyne, Gilmour, Neres, Politano, Anguissa e Di Lorenzo. La speranza non può che essere che si tratti di un infortunio leggero. Difficilmente comunque lo troveremo in campo contro il Como.