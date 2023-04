Napoli-Milan oggi dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Napoli-Milan è il big match della 28a giornata del campionato di Serie A: la partita si gioca oggi, domenica 2 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Diretta TV e streaming su DAZN. Spalletti, senza Osimhen, punta su Simeone.

Napoli-Milan è il big match della 28esima giornata di Serie A. La capolista – senza Osimhen, out per infortunio – oggi ospita i campioni d'Italia in carica nel posticipo allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d'inizio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.

Gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono continuare il loro cammino per proseguire questa favolosa stagione e iniziare il conto alla rovescia verso il terzo Scudetto della storia del club partenopeo. La vittoria di Torino ha mostrato ancora una volta la forza del Napoli, che strappa consensi tra i confini nazionali e oltre le Alpi. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci da tre sconfitte in quattro gare, l'ultima a Udine; e hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per proseguire la loro lotta per il quarto posto in classifica.

Si tratta del primo di tre confronti tra Napoli e Milan nei prossimi 20 giorni, visto che le due squadre si affronteranno nel doppio confronto valido per i quarti di Champions League.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan. Spalletti dovrebbe scegliere Lozano nel tridente offensivo con Simeone e Kvaratskhelia. Gli azzurri recuperano Raspadori, che parte dalla panchina. Pioli, che dovrà fare a meno dell'infortunato Kalulu in difesa, si affida sempre a Giroud in attacco con Brahim Diaz e Leao sulla trequarti.

La gara d'andata venne decisa da un colpo di testa del Cholito Simeone dopo che Giroud aveva pareggiato l'iniziale vantaggio partenopeo di Politano.

Partita: Napoli-Milan

Quando: domenica 2 aprile 2023

Orario: 20:45

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 28a giornata

Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV

Dove vedere Napoli-Milan in TV? La partita dello stadio Maradona sarà trasmessa da DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox; mentre chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky può attivare Zona DAZN e vedere la gara sul canale 214 del decoder di Sky.

Napoli-Milan, dove vederla in streaming

Napoli-Milan si potrà seguire in streaming sempre su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno collegarsi attraverso i propri dispositivi portatili e fissi tramite l'applicazione, disponibile sia per iOS che per Android.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Milan

Spalletti ha solo due dubbi: Olivera o Mario Rui nel ruolo di terzino a sinistra e c'è il ballottaggio Lozano-Politano per la posizione di esterno d'attacco sulla destra. Per il resto spazio a titolarissimi: Rrahmani e Kim in difesa, con Di Lorenzo sulla corsia di destra. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski; in avanti Simeone e Kvaratskhelia.

Pioli si affida sempre al nuovo modulo con Kjaer, Thiaw e Tomori davanti a Maignan; con Saelemaekers e Theo sulle corsie laterali e la coppia Tonali-Bennacer in mezzo al campo. Brahim Diaz e Leao sulla trequarti a supporto dell'unica punta Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Kjaer, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.