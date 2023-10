Napoli-Milan, le probabili formazioni per la partita di Serie A: i titolari di Garcia e Pioli Le probabili formazioni di Napoli-Milan, partita della 10ª giornata di Serie A. Garcia può rilanciare Simeone in attacco al posto di Raspadori, Pioli alle prese con le scelte ristrette in avanti.

Kvaratskhelia, assieme a Leao, è uno dei calciatori chiave di Napoli–Milan. Entrambi saranno nelle rispettive formazioni.

Napoli–Milan è il big match della 10ª giornata di campionato che si gioca domenica sera, 29 ottobre, alle 20.45. Ad arbitrare sarà il fischietto internazionale Orsato, coadiuvato al Var da Marini. Lo stadio Maradona gremito accoglierà le due squadre reduci con alterne fortune dalle partite di Coppa.

Tonfi e trionfi in Champions League. Difficile la situazione dei rossoneri che, battuti dal Paris Saint-Germain (3-0), si ritrovano ultimi con appena 2 punti (frutti di altrettanti pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund), senza aver finora segnato nemmeno un gol e col rischio di uscire dalle competizioni continentali già a dicembre. Gli azzurri hanno vinto a Berlino (0-1) e consolidato la classifica (2° posto alle spalle del Real Madrid) mettendo un piede negli ottavi.

In Serie A le cose vanno diversamente. La squadra di Rudi Garcia è tornata al 4° posto – sia pure in condominio con la Fiorentina, che lunedì sera affronta la Lazio – grazie al successo sul Verona. Ma serve una vittoria importante contro una diretta concorrente per dare una svolta alla stagione e coltivare ancora la speranza di lottare per lo scudetto. Tre punti che, al netto delle possibili ambizioni di bis tricolore, sono fondamentali sia per non perdere contatto dall'Inter capolista (22) e avvicinare lo stesso Milan (21, che nell'ultimo turno ha perso al Meazza contro i bianconeri) sia per tenere il fiato sul collo della Juve (20) che ospita l'Hellas e, alla luce degli incontri di cartello (a San Siro c'è anche il duello tra i nerazzurri e la Roma), tenterà il ribaltone in vetta.

C'è una motivazione ulteriore per il Napoli, che prescinde dall'opportunità di dare continuità di risultati alla gestione Garcia: riscattare quello 0-4 subito in casa un anno fa, che resta una sorta di macchia sull'annata dello scudetto e lasciò scorie di nervosismo anche per il botta e risposta tra Spalletti e Maldini.

L’esterno d’attacco portoghese tra i punti di forza dei rossoneri.

Come arrivano Napoli e Milan alla partita. Nelle probabili formazioni della sfida Khvicha Kvaratskhelia (suo l'assist decisivo per Raspadori contro l'Union) e Rafael Leão sono gli uomini chiave dell'incontro, quei calciatori che sono determinanti per cambiare le sorti della gara con una giocata. Ci saranno entrambi nelle formazioni proposte da Garcia e Stefano Pioli. Il tecnico francese deve rinunciare ancora a Osimhen (infortunato), al suo posto in attacco dovrebbe partire dall'inizio Raspadori rispetto a Simeone. A centrocampo l'assenza di Anguissa libera ancora spazio per Cajuste. In difesa conferma per Natan che con la prestazione in Germania, suggellata da quell'urlo divenuto già un'icona per i tifosi, s'è ritagliato uno spazio accanto a Rrahmani.

Quanto al ‘diavolo' sarà lo stesso visto al Parco dei Principi e con un problema in più: le non perfette condizioni fisiche di alcuni elementi in attacco (Jovic, Okafor) e di altri da valutare dopo lo sforzo in Coppa, oltre alle polemiche che hanno scandito il brusco stop per il nervosismo mostrato dal difensore, Calabria. Cosa ha fatto? Tuonato contro alcuni compagni di squadra che, a suo dire, non metterebbero abbastanza cuore e orgoglio nelle prestazioni. Una sortita che è non è piaciuta al tecnico. Pulisic, Giroud, Leao sarà il tridente di scena al Maradona. Senza Thiaw (squalificato) sarà Kalulu ad affiancare Tomori in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.