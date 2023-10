Il Napoli rialza la testa e vince 3-1 a Verona: doppietta di Kvaratskhelia in versione extra lusso Dopo due sconfitte di fila, il Napoli riparte vincendo 3-1 a Verona: doppietta di Kvaratskhelia dopo il gol del vantaggio di Politano. Di Lazovic la rete della bandiera per gli scaligeri.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo due settimane difficili – seguite alle sconfitte con Real Madrid e Fiorentina – il Napoli spazza via le nubi, che si erano addensate soprattutto sulla testa di Rudi Garcia, e vince 3-1 a Verona. Assente l'infortunato Osimhen, è uno scatenato Kvaratskhelia a mettersi sulle spalle la squadra, ben spalleggiato dagli altri due componenti del tridente azzurro, Raspadori e Politano. Il georgiano mette a segno una doppietta e dà la perenne sensazione di poter fare a fettine la difesa scaligera.

Con i tre punti del Bentegodi, il Napoli si porta momentaneamente a quattro lunghezze dal Milan capolista, che sarà impegnato domani a San Siro contro la Juventus, mentre il Verona resta quintultimo, con soli 8 punti in 9 partite. Garcia recupera Rrahmani in difesa e lo affianca a Natan, mentre gli infortunati Osimhen e Anguissa sono rimpiazzati da Raspadori e Cajuste. A sinistra Mario Rui è preferito a Olivera. Baroni dal canto suo prova a cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta di Frosinone: dentro dal 1′ Faraoni, Serdar, Hongla e Djuric.

I padroni di casa partono bene e Meret è subito chiamato un paio di volte all'intervento, poi il Napoli prende via via il controllo delle operazioni, andando pericolosamente al tiro con Raspadori (due volte) e Politano. Una superiorità nitida che si concretizza alla mezzora col vantaggio segnato da Politano, che di piatto sinistro appoggia in rete un cross morbido di Raspadori dalla sinistra. Gli azzurri sono sempre più padroni della situazione e mettono a segno il raddoppio in chiusura di frazione con Kvaratskhelia, che entra in area dalla sinistra e fa secco Montipò con una rasoiata sul primo palo.

La partita viene messa in ghiaccio dal Napoli dopo 10 minuti del secondo tempo: è ancora lo scatenato Kvaratskhelia a concludere alla perfezione un letale contropiede innescato da Politano. Il gol segnato poco dopo dal Verona con Lazovic – che approfitta nel cuore dell'area di una respinta maldestra di Di Lorenzo – sigilla il 3-1 finale, difeso poi da Meret con un paio di ottimi interventi. Garcia può respirare.