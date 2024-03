Napoli-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli ospita la Juventus per la partita della 27ª giornata che si gioca oggi alle ore 20:45 al Maradona. Calzona con Natan e Zielinski titolari, Allegri senza Rabiot e McKennie. Diretta tv e streaming su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Napoli affronta la Juventus nella 27ª giornata di Serie A: la partita si gioca questa sera (20.45) in uno stadio Maradona tutto esaurito nonostante il momento difficile dei partenopei in campionato. Chi non ha comprato il biglietto, potrà vederla in diretta tv e in streaming su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky). A dirigere il match l'arbitro Mariani.

Dopo la vittoria per 1-6 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la speranza è che la ‘nottata è passata' e che Francesco Calzona (terzo allenatore dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri) riesca nell'impresa di riportare i campioni d'Italia tra le prime quattro (anche cinque, in virtù del Ranking Uefa stagionale che assicura un posto in più in Coppa). La Juve, reduce dalla vittoria in extremis con il Frosinone, è lontana 12 punti dall'Inter capolista (2 ko, 2 pari e 1 vittoria nelle ultime 5 giornate). Nella sfida di andata, vittoria dei bianconeri grazie ad un gol di Gatti. Un anno fa invece Napoli-Juventus decretava lo strapotere della squadra di Luciano Spalletti che inflisse un 5-1 umiliante ai bianconeri.

A Napoli si presenta una Juventus rimaneggiata a centrocampo per le assenze di Rabiot e McKennie (infortunati): al loro posto ci saranno Alcaraz e Miretti. Chiesa resta da valutare dopo aver preso una botta alla caviglia, la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Yildiz e Vlahovic. Danilo tenta il recupero almeno per essere a disposizione in panchina. Tra le fila degli azzurri, Cajuste e Ngonge sono in bilico. In difesa Calzona sceglie tra Ostigard e Natan. In attacco ballottaggio sugli esterni Raspadori–Politano, intoccabili lì davanti Kvaratskhelia e Osimhen in grande spolvero con il Sassuolo.

Partita: Napoli-Juventus

Orario: 20.45

Quando: domenica 3 marzo 2024

Dove: stadio Maradona, Napoli

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Diretta streaming: Dazn

Competizione: 27ª giornata, Serie A 2023-2024

Dove vedere Napoli-Juve in diretta Tv

Napoli-Juventus è in esclusiva su Dazn, la si potrà vedere in diretta tv collegandosi alla piattaforma attraverso la app della Smart tv oppure adattando i televisori con console di gioco (Play Station, Xbox) oppure dispositivi quali Google Chromecast, Amazon Firestick. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio assistere al match sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà condotta da Pierluigi Pardo che avrà Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento tecnico.

Napoli-Juventus dove vederla in streaming

La diretta streaming di Napoli-Juventus sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Non c'è possibilità di assistere al match né utilizzando Sky Go né collegandosi a NOW (servizio di streaming on-demand a pagamento di Sky).

Le probabili formazioni di Napoli-Juve di Serie A

La partita Napoli-Juventus è un crocevia per il campionato degli azzurri che hanno bisogno di una vittoria per risalire la classifica verso la zona Champions. Qualche cambio possibile in formazione da parte di Calzona: in attacco Politano resta favorito su Raspadori. Nella Juve c'è emergenza a centrocampo (Miretti e Alcaraz al posto di Rabiot e McKennie), in avanti Yildiz cn Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri.