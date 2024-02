Calzona svela come ha caricato il Napoli prima del Sassuolo: “Gli ho parlato dei nostri tifosi” Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita vinta dal suo Napoli 6-1 in casa del Sassuolo. Il tecnico dei partenopei punta sul fattore tifo: “Ne ho parlato alla squadra in riunione tecnica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita vinta dal suo Napoli 6-1 in casa del Sassuolo. Il tecnico dei partenopei ha toccato diversi punti per sottolineare come sia arrivato questo importantissimo successo. C'era bisogno di una scossa che Calzona ha voluto dare al gruppo già poche ore prima della sfida del Mapei, parlando ai giocatori della presenza dei tifosi in Emilia. Un fattore aggiunto per un Napoli che vuole puntare a una clamorosa rimonta Champions provando a cancellare gli errori della prima parte di stagione.

"Da oggi dobbiamo continuare così con la voglia di fare risultato e di proporre un buon calcio perché anche oggi c'erano tantissimi tifosi, l'ho fatto notare alla squadra in riunione tecnica che ci seguono ovunque e per noi sono un'arma in più". La presenza del pubblico partenopeo in casa e in trasferta sono dunque un fattore fondamentale per Calzona che ha bisogno davvero di tutti per tentare un'impresa da qui in avanti scalando posizioni in classifica per un posto nella prossima Champions: "Adesso dobbiamo cullare un minimo di speranza".

I festeggiamenti del Napoli dopo la sfida col Sassuolo.

Calzona punta dunque sull'aiuto e il continuo supporto dei propri tifosi per continuare a fare bene e ha specificato anche diversi aspetti tecnici positivi: "Osimhen è stato via quasi un mese, ora sta ritrovando la condizione così come Kvara che ha passato un momento difficile e ora ha dimostrato il giocatore che è – spiega ancora il tecnico azzurro – Sin dal primo giorno nello spogliatoio ho visto che questa squadra mi ha dato il massimo e per me è stata una sorpresa perché ho visto massima disponibilità da parte di tutti".

Leggi anche Calzona nuovo allenatore del Napoli insieme ad Hamsik al posto di Mazzarri: svolta nella notte

La ricetta per uscire dalla crisi è dunque semplice: "Non è facile scrollarsi scorie negative, ci vuole tempo, ho visto salire l'intensità e qualità negli allenamenti e questo mi fa ben sperare perché questi ragazzi hanno voglia di migliorare la situazione attuale – ha proseguito anche Calzona – Dobbiamo vincere più partite possibili e a fine anno vedremo dove siamo arrivati". Nessun paragone con Spalletti: "Quella era una squadra ineguagliabile, io propongo un calcio semplice ma è una settimana che siamo insieme e i ragazzi hanno fatto passi da gigante".