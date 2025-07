Cahill svela le uniche 3 parole che ha detto a Sinner in spogliatoio prima della finale con Alcaraz

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Darren Cahill ha provato a far respirare a tutti l'aria dello spogliatoio di Jannik Sinner prima della finale di Wimbledon contro Alcaraz. Intervenuto ai microfoni nell’imminente vigilia del match, il coach australiano ha raccontato quali sono state le sue ultime parole per il suo "ragazzo".

I consigli di Cahill a Sinner prima della finale di Wimbledon contro Alcaraz

Non c’era molto da dire, in realtà, dopo aver preparato nei dettagli il confronto. Cahill, a ESPN, ha spiegato di aver toccato le corde di Jannik Sinner facendo riferimento solo a tre cose: "Potenza, forza e velocità. Sono tutte qualità che possiede… e in abbondanza". Insomma, niente di nuovo per il numero uno del mondo, ma solo un aumento della consapevolezza nei propri mezzi.

Proseguendo poi nel suo intervento, Cahill ha dato ulteriori spiegazioni tecniche: "Sono entrambi grandi agonisti… il primo set è davvero importante. Soprattutto per Jannik, è fondamentale partire bene. Potrebbe variare un po’ la posizione in risposta. Di solito gli piace stare molto avanti per rispondere alla seconda di servizio di Carlos. Oggi potrebbe mischiare un po’ le carte per cercare di colpire bene quella seconda, perché tende a salire. Ma deve giocare il suo gioco. Scenderà in campo e darà il massimo. Siamo molto orgogliosi di lui".

Leggi anche Perché la finale tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon rischia di essere interrotta sul più bello

Gli strascichi del Roland Garros per Jannik Sinner in vista della finale con Alcaraz

D’altronde, Jannik ha dovuto cercare anche di fare tesoro della sconfitta rimediata nella finale del Roland Garros. Certo, non è semplice, perché il divario con Carlos è stato davvero minimo. Ecco perché sfruttare i propri punti di forza potrebbe essere importante sull’erba: "Ha giocato una delle migliori partite della sua carriera sulla terra. Carlos ha vinto qui negli ultimi due anni. Ma adoro il modo in cui Jannik gioca sull’erba. Se porta il suo gioco, se porta la potenza, la velocità… sull’erba è un po’ più difficile essere creativi. Soprattutto da fondo campo. Jannik deve giocare un tennis aggressivo. Se avrà l’opportunità… dovrà essere coraggioso, mescolare un po’ di variazioni se può, ma entrambi sono giocatori incredibili. Molto dipenderà da come ciascuno servirà. Speriamo che Jannik parta bene".