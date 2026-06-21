Serena Williams torna a Wimbledon anche in singolare, ora è ufficiale: “Non è uno scherzo”

Dopo aver annunciato la partecipazione al doppio con la sorella Venus, Serena Williams sarà protagonista anche nel tabellone individuale di Wimbledon grazie a una wild card concessa dagli organizzatori.

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Serena Williams continua a scrivere pagine di storia del tennis. La campionessa statunitense, oggi 44enne, sarà protagonista a Wimbledon non soltanto nel torneo di doppio insieme alla sorella Venus, ma anche nella competizione di singolare.

L’ufficialità è arrivata dagli organizzatori dello Slam londinese, che hanno deciso di assegnarle una wild card, permettendole così di prendere parte al tabellone principale.

Per Serena si tratta di un ritorno particolarmente significativo sul palcoscenico che l’ha vista trionfare sette volte nel corso della carriera. La fuoriclasse americana ha conquistato il titolo sull’erba di Londra nelle edizioni 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016, diventando una delle protagoniste più iconiche del torneo.

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Dopo aver salutato il circuito nel 2022, in seguito agli US Open, Williams era tornata gradualmente alle competizioni partecipando ai tornei di doppio insieme a Venus. La decisione di rimettersi in gioco anche in singolare rappresenta però una novità inattesa, accolta con entusiasmo dagli appassionati di tutto il mondo.

Wimbledon: Serena Williams giocherà il torneo di singolare a 44 anni

Il ritorno di Serena Williams in singolare arriva dopo quasi quattro anni lontano dalle competizioni individuali. L’ultima apparizione risaliva agli US Open del 2022, quando salutò il tennis tra le emozioni e le lacrime dopo la sconfitta contro Ajla Tomljanović.

Negli ultimi mesi la statunitense aveva già dato segnali importanti del suo rientro. Al Queen’s, in coppia con la giovane Victoria Mboko, aveva mostrato sprazzi del suo talento, soprattutto al servizio, fondamentale che continua a essere uno dei suoi punti di forza. Meno positiva, invece, l’esperienza di Berlino al fianco di Karolina Muchova, conclusa con un’eliminazione immediata. Tuttavia, era evidente che l’obiettivo principale fosse ritrovare la condizione migliore in vista di Wimbledon.

Serena resta una delle figure più influenti nella storia del tennis. Insieme alla sorella Venus e al padre Richard ha cambiato per sempre il volto di questo sport, imponendosi non solo per i risultati straordinari ma anche per il suo impatto culturale e mediatico. Sull’erba londinese ha conquistato complessivamente 14 titoli, tra singolare, doppio e doppio misto, entrando nell’élite delle giocatrici più vincenti del torneo.

A pochi mesi dal compimento dei 45 anni, Williams torna in campo con ambizioni che vanno oltre il semplice richiamo del passato. Più leggera dal punto di vista fisico e apparentemente in ottime condizioni, l’americana sembra intenzionata a mettersi nuovamente alla prova ai massimi livelli. Resta da capire quale sarà il suo rendimento competitivo, ma una cosa appare chiara: il suo ritorno non nasce soltanto dalla nostalgia, bensì dalla volontà di essere ancora protagonista.