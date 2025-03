video suggerito

Napoli-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Napoli-Inter è il big-match della 27a giornata di Serie A. Si gioca al Maradona, dalle 18:00: sfida-scudetto che sarà trasmessa in esclusiva sia in TV sia in streaming su DAZN. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli-Inter oggi sabato 1 marzo 2025 è l'appuntamento clou di campionato, con i nerazzurri che sfidano i partenopei sette giorni dopo averli scalcati in vetta alla classifica. La partita è visibile a pagamento grazie al servizio messo a disposizione da DAZN. Arbitra Doveri.

Tutta l'Italia del pallone si ferma oggi alle 18:00 per seguire cosa accadrà al Maradona. Napoli e Inter si confrontano per quella che è chiaramente "La" sfida scudetto: i nerazzurri hanno operato il sorpasso proprio nell'ultimo turno, battendo di misura il Genoa approfittando del ruzzolone in riva al Lago degli uomini di Conte contro il Como. Parti invertite, che mettono ancora più sale nella coda di questo testa a testa che probabilmente si protrarrà fino a fine stagione.

Il Napoli arriva ferito e con i cerotti addosso: l'ultima tegola si chiama Anguissa, a riposo a Como, ma infortunatosi e fuori utilizzo contro l'Inter. Un problema per la mediana azzurra dove il camerunese è oramai punto di riferimento senza naturali sostituti. L'Inter di Inzaghi, a quanto infortunati non è da meno e a Napoli si presenta con gli esterni contati: out Zalewski e Carlos Augusto, si è aggiunto anche Darmian, KO contro la Lazio. Per il 3-5-2 di Inzaghi non certo una bella notizia.

Partita: Napoli-Inter

Quando: sabato 1 marzo 2025

Dove: Stadio Maradona (Napoli)

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 27° turno

Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV: l'orario della partita

Al Maradona Napoli e Inter si sfidano a partire dalle 18:00. Un appuntamento che deciderà ancora una volta una fetta di tricolore, raccontato in diretta e in esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, il commento tecnico ad Andrea Stramaccioni.

Napoli-Inter, dove vederla in diretta streaming

Anche per la diretta in streaming non ci sarà possibilità di vedere Napoli-Inter in chiaro e gratuitamente. Solo il servizio offerto in esclusiva da DAZN permetterà di seguire il big-match della 27a giornata anche con il servizio on demand.

Napoli-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per Conte e Inzaghi è iniziata la partita a scacchi pre gara. Il Napoli non potrà contare su Anguissa in mediana, come sono fuori dai giochi anche Mazzocchi e Neres. In porta ci sarà Meret con in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo Billing ancora titolare, così come Raspadori, che affiancherà Lukaku. Simone Inzaghi ritroverà Thuram per questa partita dopo che contro il Genoa e la Lazio è rimasto a riposo per recuperare dal problema alla caviglia. Rimangono invece in dubbio Frattesi e Taremi che hanno giocato in Coppa Italia con gli antidolorifici. Il problema peggiore è sulle fasce con Zalewski out insieme a Carlos Augusto che proverà a recuperare almeno per la panchina. Fuori dai giochi, Darmian.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Billing, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram