Perché Doveri è stato scelto come arbitro per Napoli-Inter: i criteri seguiti dal designatore Rocchi

A cura di Vito Lamorte

Daniele Doveri è l’arbitro scelto per il big match Napoli-Inter di sabato 1 marzo alle ore 18:00. Questa è la scelta del designatore Gianluca Rocchi per la sfida Scudetto dello stadio Diego Armando Maradona tra gli azzurri di Antonio Conte e i nerazzurri di Simone Inzaghi.

L'arbitro Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti mentre per il ruolo di quarto uomo è stato scelto Colombo. Al VAR c'è Marini mentre l'AVAR sarà Di Bello.

Perché è stato scelto Doveri come arbitro di Napoli-Inter

La scelta di Daniele Doveri è stata programmata con cura, dato che ha arbitrato l'ultima gara il 16 febbraio e poi è stato tenuto a riposo. Dopo una stagione difficile anche per problemi fisici, il fischietto della sezione di Roma 1 si è nettamente ripreso e quest’anno ha già diretto tre volte il Napoli (Juve-Napoli, Napoli-Atalanta e Udinese-Napoli) e due volte l’Inter (Fiorentina-Inter e Cagliari-Inter). Con lui in lizza c'erano Guida e Mariani. Chiffi fuori dai giochi perché si è infortunato.

Doveri ha arbitrato l'ultima volta in campionato il 16 febbraio 2025, dirigendo Udinese-Empoli (3:0): undici presenze in questo campionato di Serie A con 22 ammonizioni distribuite e una espulsione (per doppio giallo). Ha assegnato tre calci di rigore.

Il comunicato ufficiale dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) per la designazione del big match dello stadio Maradona:

NAPOLI – INTER Sabato 01/03 h.18.00 DOVERI ALASSIO – PERETTI IV: COLOMBO VAR: MARINI AVAR: DI BELLO

I precedenti di Doveri con Napoli e Inter

Il Napoli è la squadra che l'arbitro Doveri ha incrociato più volte, 29 (bilancio di 22 vittorie, 10 pari e 7 sconfitte), e l’Inter la seconda, con 33 precedenti (14 vittorie, 10 pari e 9 sconfitte). Il direttore di gara di Volterra ha arbitrato questa sfida quattro volte, curiosamente tutte a Napoli: una vittoria per parte e due pareggi, assegnando un calcio di rigore per parte. Un equilibrio quasi perfetto.