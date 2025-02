video suggerito

Darmian infortunato e Inzaghi nei guai, Inter a Napoli senza esterni: le sue condizioni, quando rientra L'Inter festeggia l'approdo alla semifinale di Coppa Italia (dove incontrerà, ancora, il Milan) ma paga il successo contro la Lazio a duro prezzo: l'infortunio di Darmian si aggiunge a quelli di Carlos Augusto e Zalewski obbligando Inzaghi a non avere alternative sulle fasce in vista del match di sabato pomeriggio contro il Napoli.

A cura di Alessio Pediglieri

La vittoria di Coppa Italia, con conseguente qualificazione e approdo alla semifinale dove l'Inter affronterà nuovamente il Milan in un derby che quest'anno appare infinito, ha un prezzo. Che si chiama Matteo Darmian, infortunatosi poco prima del 20′ per un problema muscolare che lo ha costretto all'uscita e al cambio forzato. Mettendo nei guai Simone Inzaghi che in vista della trasferta di sabato a Napoli, avrà gli esterni contati: un problema serio per il 3-5-2 del Demone che punta tantissimo sul lavoro sulle fasce.

Il turnover di Coppa Italia è servito a fare rifiatare i titolarissimi, a far recuperare chi non era in perfette condizioni fisiche e a dare minutaggio a chi questa stagione l'ha vissuta più che altro tra panchine e tribuna. Ma non è servito all'Inter a preservare da ulteriori inconvenienti una rosa che sta facendo i conti anche con continui problemi fisici, dettati da una mostruosa sequenza di partite senza mai un attimo di respiro. E a farne le conseguenze peggiori, martedì sera a San Siro è stato uno di quei giocatori su cui si sarebbe puntato a occhi chiusi per il match di sabato pomeriggio a Napoli: Matteo Darmian.

L'infortunio di Darmian in Inter-Lazio: cosa si è fatto, quando rientra

L'esterno nerazzurro si è accasciato al suolo attorno al 20′ del primo tempo di Inter-Lazio, dando segnali inequivocabili di non poter continuare il match. Sostituzione immediata con Dumfries, che così ha saltato il suo turno di riposo, e uscita dal campo zoppicando: per Matteo Darmian decideranno i prossimi esami che sosterrà per capire l'entità dell'infortunio e quanto tempo resterà in infermeria. Vedendo la mimica e i gesti, si tratta di un problema muscolare alla coscia destra, che lo terrà certamente fuori da Napoli-Inter di sabato 1 marzo al Maradona. Ma potrebbe saltare anche la trasferta olandese del 5 marzo contro il Feyenoord e la gara di campionato contro il Monza a San Siro dell'8 marzo.

Inter a Napoli con i giocatori contati: per Inzaghi solo due esterni a disposizione

Un problema non da poco per il 3-5-2 tanto caro a Simone Inzaghi e dal quale non si discosta nemmeno in situazioni di chiara emergenza. Darmian infatti si allunga alla lista degli indisponibili sulle fasce: Carlos Augusto e il neo arrivato da Roma Zalewski sono infatti fermi ai box. Gli unici disponibili per coprire il ruolo restano Dumfries e Dimarco che stanno vivendo una stagione da overbooking nel minutaggio pagando fisicamente un calo fisiologico. Ma soprattutto, in chiave sostituti, l'Inter a Napoli resterà scoperta senza alternative. A tutto ciò si aggiungono altre valutazioni da fare: Thuram è stato tenuto a riposo ma le sue condizioni vengono monitorate di giorno in giorno, Frattesi e Taremi – per stessa ammissione di Inzaghi – non stanno al meglio e hanno giocato contro la Lazio solamente grazie agli antidolorifici.