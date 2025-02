Inzaghi si gode la vittoria dell’Inter con la Lazio in Coppa Italia: “Al Milan? Ci pensiamo ad aprile”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter si è guadagnata il diritto di giocare il quarto derby stagionale contro il Milan: sarà infatti la sfida con i rossoneri la semifinale di Coppa Italia dopo la vittoria di San Siro con la Lazio. Simone Inzaghi lo sa perfettamente ma fa melina: "A loro ci penseremo ad aprile. Questa è la prima partita di 6 nei prossimi 20 giorni, sappiamo cosa ci aspetta".

Per Simone Inzaghi un pensiero, e una gioia, alla volta. L'Inter si è costruita la vittoria e la conquista della semifinale in una gara tutt'altro che semplice a Sn Siro contro l'ottima Lazio di Baroni. Merito di un gruppo che per una sera ha svolto al meglio il compito richiesto: essere più forte e brava degli episodi. "Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di assoluto valore. Abbiamo sofferto ma senza mai disunirci" ha sottolineato Inzaghi nel post gara a Mediaset.

Inzaghi soddisfatto, Inter oltre gli episodi: "Ho avuto risposte importanti"

Un pensiero che supera anche le difficoltà, nate dall'ennesimo infortunio – di Darmian – e l'esigenza di gestire un turnover in vista del Napoli: "Ho dovuto cambiare modulo ma ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia, perché la sentono addosso e sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Ho avuto tante risposte importanti. Ho giocatori non al meglio che non si sono tirati indietro. Frattesi aveva un problema importante" ribadisce Inzaghi facendo la conta di chi non è al 100%. "Taremi lo stesso… e hanno giocato senza battere ciglio. Sapevano che bisognava aiutare la squadra. Taremi e Frattesi hanno giocato con antidolorifici ma non si sono tirati indietro".

Il derby col Milan, Inzaghi non ci pensa: "Ora siamo in emergenza pensiamo gara dopo gara"

Poi il pensiero da scacciare lontano, ovvero la nuova sfida ad un Milan che in stagione è risultato imbattibile: tre derby e un solo punto per l'Inter. "Al Milan penseremo ad aprile" taglia corto Inzaghi su un argomento scottante. "Oggi siamo in difficoltà sugli esterni, stasera abbiamo perso anche Darmian. Siamo in grande emergenza, restiamo all'oggi. Comunque sia, dobbiamo andare avanti pensando partita dopo partita. Ora abbiamo 6 partite in 20 giorni, sappiamo quello che ci aspetta"

Il gol di Arnautovic, la rivelazione di Inzaghi: "L'abbiamo provato"

Infine il plauso per l'eurogol di Arnautovic che ha sbloccato il match con una giocata pazzesca. Ma non frutto del caso: "Arnautovic fuori area su angolo l'abbiamo provato stamattina" rivela soddisfatto Inzaghi. "La Lazio ha centrali molto alti e sappiamo che Marko ha grandi capacità balistiche e ha trovato questo grandissimo gol"