Simone Inzaghi difende Lautaro alla vigilia di Napoli-Inter: "Non l'ho mai sentito dire una parolaccia" Simone Inzaghi è pronto alla vigilia di Napoli-Inter. Il tecnico nerazzurro ha difeso Lautaro Martinez dopo il caso bestemmia scoppiato al termine della sfida con la Juve: "Non l'ho mai sentito bestemmiare da quando lo alleno".

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi è pronto alla vigilia di Napoli-Inter. La sfida di campionato al Maradona potrebbe dire molto sul cammino verso lo Scudetto di entrambe le squadre divise solo da un punto. Il tecnico dei nerazzurri predica calma, sperava di giocare questa partita avendo una settimana di lavoro piena, e invece è dovuto scendere in campo contro la Lazio in Coppa Italia. Detto ciò, dalla conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi al BPER Training Centre di Appiano Gentile, il tecnico è sembrato maggiormente preoccupato soprattutto dalle condizioni degli infortunati.

"Zalewski, Carlos Augusto, Darmian e Sommer sono indisponibili. Tre su quattro sono giocano nello stesso ruolo e per questo potrebbe anche esserci un cambio di sistema, lo abbiamo fatto anche contro la Lazio in Coppa Italia, ma vedremo quello che faremo". Simone Inzaghi dunque non esclude qualche cambiamento tattico spiegando come avesse provato anche Correa e Frattesi in quella posizione. Qualcuno poi chiede all'allenatore anche un suo parere sulla presunta bestemmia pronunciata da Lautaro dopo Juve-Inter: "Mai sentito dire una parolaccia in 4 anni con me".

L'allenatore piacentino fa luce sulla vicenda che ha caratterizzato l'attaccante argentino nelle ultime ore. L'audio sulla presunta bestemmia, sarebbe venuto fuori, ma Lautaro potrebbe rischiare solo una multa. "Lautaro lo conosciamo tutti, lavoro da 4 anni con lui e non l'ho mai sentito dire una parolaccia – ha spiegato Simone Inzaghi -. Ci tiene molto è una persona di valori, può capitare una parolaccia, ma io Lautaro non l'ho mai sentito. Il ragazzo l'ho visto in allenamento concentrato a lavorare bene ma lui ascolta e sente tutto".

Le parole di Simone Inzaghi sul Napoli di Conte

Poi Inzaghi analizza l'avversario, il Napoli di Conte: "Bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile e complicata – spiega -. Affrontiamo un avversario di valore meritatamente ai vertici della classifica con ottimi giocatori e un ottimo allenatore e noi dovremo fare una partita di corsa e determinazione facendo attenzione ai dettagli". E chiude con un elogio alla squadra: "Siamo tra le poche squadre d'Europa ad essere in corsa per tutte le competizioni e dobbiamo cercare di ragionare partita dopo partita anche se l'unica cosa che mi preoccupa sono gli infortunati"