Napoli-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A: le scelte di Conte e Inzaghi Napoli-Inter è in programma sabato 1 marzo, alle ore 18, al Maradona. L'incontro ha un peso specifico nella lotta scudetto. Conte tornerà al 4-3-3, ma non disporrà di Anguissa e Neres. Inzaghi ha il dubbio Thuram.

A cura di Alessio Morra

Napoli-Inter è la partita principale della ventisettesima giornata di Serie A. Il match si giocherà al Maradona sabato 1 marzo alle ore 18. All'andata è finita 1-1. Il Napoli non vince dal 25 gennaio e nelle ultime quattro partite ha raccolto appena tre punti. L'Inter invece ha perso le ultime due partite fuori casa, ma grazie al successo con il Genoa è tornato al comando. La classifica è corta, l'Atalanta è vicina, ed è una terza incomodo di lusso. Conte, che ha problemi di formazione e tornerà a giocare con il 4-3-3. Mentre Inzaghi ha gli uomini contati sulle fasce, in avanti invece ha il dubbio Thuram. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni della sfida scudetto.

Le scelte di Conte per Napoli-Inter

Antonio Conte non dispone da tempo di David Neres, perdita importantissima, e in settimana ha perso pure Anguissa, il centrocampista camerunese è un cardine della squadra e sarà sostituito da Billing. Sulla fascia sinistra torna Olivera, che è in ballottaggio con Spinazzola. Nel tridente ci sarà anche Raspadori, autore di due gol nelle ultime due partite.

L'Inter di Inzaghi per la sfida con il Napoli

Anche se la partita degli ottavi di andata di Champions League con il Feyenoord è imminente a Napoli giocano i migliori. Inzaghi, che lo scorso anno vinse 3-0, in difesa conferma i titolarissimi, mentre sulla fascia non ci sono alternative a Dimarco e Dumfries. L'unico dubbio è in avanti. Thuram dovrebbe farcela, in alternativa Arnautovic più di Taremi. In porta sempre Martinez al posto di Sommer.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, la super sfida scudetto

Queste le scelte di Conte e Inzaghi per la partita del Maradona, che si giocherà sabato 1 marzo:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Billing, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi