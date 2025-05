video suggerito

Napoli-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni Napoli-Genoa è la partita della 36ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45 al "Maradona". Diretta tv in chiaro, in streaming e in esclusiva su DAZN, le ultime news sulle probabili formazioni di Conte e Vieira.

Napoli–Genoa è la partita della 36ª giornata di campionato che si gioca oggi alle 20:45, a chiusura della domenica di calcio della Serie A. Sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming (ma solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky). Al "Maradona" ci sarà ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra di Antonio Conte nella corsa Scudetto: a 3 turni dalla conclusione del torneo gli azzurri sono in testa alla classifica con 77 punti, a +3 sull'Inter che invece andrà in campo contro il Torino alle 18.

Cosa manca per festeggiare il secondo titolo tricolore nel giro di 3 anni (il quarto assoluto nella storia della società)? Due vittorie (compresa quella col Grifone) e un pareggio possono bastare: a quota 84 i partenopei sarebbero irraggiungibili dalla stessa Inter che, pur vincendole tutte, può arrivare al massimo a 83. Ecco perché battere i liguri, anche in relazione a un eventuale risultato "favorevole" dei nerazzurri, equivale a cucirsi un altro pezzo di coccarda tricolore sulla maglia. Non è ancora finita, né addirittura l'ipotesi di clamoroso spareggio è scongiurata. Conte ha chiesto massima concentrazione insistendo sul concetto delle 3 finali ancora da giocare e alla necessità di restare focalizzati sull'obiettivo senza lasciarsi trascinare dall'euforia dell'ambiente. Vincere e arrivare primi, non deve esserci altro nella testa dei calciatori che all'andata espugnarono (1-2) il Ferraris con gol Zambo-Anguissa e Rrahmani.

Partita: Napoli-Genoa

Dove: stadio Maradona, Napoli

Quando: domenica 11 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 36ª giornata di campionato

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta tv: l'orario

Napoli-Torino si disputa alle 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva solo su DAZN, gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere all'incontro sul canale 214 della piattaforma satellitare. Come? Scaricando l'app e utilizzando una smart tv compatibile, oppure usufruire di dispositivi per adattare la tv quali Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. A raccontare il match in telecronaca sarà la coppia Pardo-Ambrosini.

Napoli-Genoa, dove vederla in diretta streaming

Napoli-Inter sarà esclusiva di DAZN anche in diretta streaming, non c'è alcuna possibilità di assistere alla partita anche attraverso Sky Go. La si potrà vedere collegandosi alla piattaforma dell'OTT tramite app oppure direttamente al sito.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Conte alle prese con gli infortuni, a centrocampo darà spazio a Gilmour al posto di Lobotka uscito acciaccato dalla gara di Lecce. Fuori Buongiorno, Neres, Juan Jesus. In difesa Olivera giocherà ancora centrale, Spinazzola esterno a sinistra. In attacco Raspadori (autore del gol decisivo in Salento) al fianco di Lukaku. Nel Genoa di Vieira mancano Miretti, Balotelli, Cuenca, Onana, Ekuban e Malinovskyi. Squalificato Thorsby. Sarà Pinamonti a reggere il peso del reparto offensivo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Vitinha, Messias; Pinamonti. Allenatore: Vieira.