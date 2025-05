video suggerito

Infortunio Lobotka, il Napoli comunica l’esito degli esami: quando torna e quante partite salta Il Napoli perde per infortunio Stanislav Lobotka: trauma distorsivo alla caviglia destra per il centrocampista slovacco. Quando torna e quante partite salta. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanislav Lobotka ha riportato un infortunio nella partita dello scorso turno in casa del Lecce, dove il Napoli ha vinto 1-0, e Antonio Conte dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più importanti in vista del prossimo impegno contro il Genoa. Il centrocampista slovacco ha svolto quest'oggi gli esami strumentali "che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra".

Il club partenopeo attraverso i canali ufficiali ha pubblicato una nota sulle condizioni del calciatore:

Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Infortunio Lobotka: quando torna e quante partite salta

Lobotka è uscito nel corso del secondo tempo della parttia vinta per 1-0 contro il Lecce dopo un contrasto di gioco con Karlsson: la caviglia del calciatore slovacco è rimasta sotto al corpo dell'attaccante svedese e ha compiuto un movimento innaturale. Il calciatore azzurro si è sottoposto agli esami clinici e strumentali che hanno confermato le sensazioni iniziali: trauma distorsivo alla caviglia destra.

Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e giorno dopo giorno si capirà quando potrà ufficialmente rientrare in gruppo. Le chance di vedere Lobotka in campo dal 1′ minuto contro il Genoa nel prossimo turno di campionato sono poche, ma lo slovacco farà di tutto per provare a rientrare. Molto più probabile che il classe 1994 possa essere a disposizione per la gara successiva contro il Parma.

Chi sostituirà Lobotka in Napoli-Genoa?

Se Lobotka non dovesse recuperare in tempo per il prossimo turno, al suo posto dal 1′ dovrebbe giocare Billy Gilmour con Anguissa e McTominay: lo scozzese ex Brighton ha già sostituito in più di un'occasione il metronomo slovacco e Antonio Conte potrebbe puntare ancora su di lui.