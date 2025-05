video suggerito

Vieira avvisa il Napoli e Conte: "Vogliamo vincere contro una big, andremo lì e ci proveremo" Patrick Vieira avvisa il Napoli e Antonio Conte in vista della partita che il Genoa andrà a giocarsi al Maradona nel prossimo turno di campionato: "Vogliamo vincere contro una big, andremo lì e ci proveremo".

A cura di Vito Lamorte

"La cosa importante per noi è provare a vincere contro una big. Oggi ha fatto la differenza la qualità individuale del Milan ma andremo con lo stesso atteggiamento a Napoli e ci riproveremo". Patrick Vieira avvisa il Napoli e Antonio Conte in vista della partita che il Genoa andrà a giocarsi al Maradona nella prossima giornata di campionato.

Il Genoa ha perso 2-1 in rimonta contro il Milan e ha mancato l'appuntamento con la vittoria contro una big in questa stagione: i rossoblù forse meritavano qualcosa in più ma si sono fatti sorprendere per due volte nel giro di un minuto e hanno visto la vittoria sfuggire via.

Vieira ai microfoni di DAZN nel post partita di Genoa-Milan ha parlato così dell'ennesima grande prestazione contro una grande ma senza risultato: “Credo che abbiamo fatto 75 minuti di alto livello. Abbiamo giocato una partita con intensità e disciplina. L’avevamo preparata bene. Mi dispiace, meritavamo di più, abbiamo fatto una partita importante. Meritavamo almeno un punto stasera. Quando vedi che Maignan è stato il numero uno del Milan vuol dire che abbiamo fatto la partita giusta. È mancata un po’ di concentrazione, abbiamo sofferto fisicamente negli ultimi 15 minuti".

Vieira: "Andremo con lo stesso atteggiamento a Napoli e ci riproveremo"

In merito a questo finale di stagione l'allenatore francese si è espresso così: “Ho chiesto ai giocatori di avere la responsabilità di finire bene il campionato, che siamo una squadra vera e che ognuno lavora bene. La partita che abbiamo fatto stasera dimostra che abbiamo un gruppo che ha responsabilità e vuole finire bene. Volevamo vincere per i nostri tifosi ma per l’atteggiamento abbiamo fatto quello che volevamo fare. Purtroppo il Milan ha troppa qualità individuale che ha fatto la differenza”.

Il Genoa non è riuscito a vincere neanche una partita in questa stagione contro le big della Serie A e nelle ultime tre sfiderà Napoli, Atalanta e Bologna: Vieira ha fatto questo discorso in tv per fare capire che la sua squadra, anche se già salva, non mollerà nulla fino alla fine del campionato.