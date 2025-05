Il Milan non cambia mai, va sotto e poi batte 2-1 il Genoa: il Diavolo ribalta tutto in un minuto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il solito Milan vince in casa del Genoa in rimonta nel Monday Night della 35a giornata: il Diavolo ribalta l'iniziale svantaggio di Vitinha grazia a Leao e all'autogol di Frendrup in un minuto. L'ennesima partita che mette in mostra l'enorme potenziale inespresso della squadra rossonera in questa stagione: nella gestione di Sergio Conceiçao arriva la terza vittoria di fila.

Nella prima parte meglio i rossoneri ma, come spesso succede, piano piano perdono metri e il baricentro diventa sempre più basso: Maignan decisivo tre volte in pochi minuti e Leali ottimo su Pulisic per l'unica vera occasione rossonera. La ripresa vede il Grifone partire meglio e la rete sembra indirizzare la sfida ma l'uno-due del Diavolo ribalta la situazione in pochi secondi.

Il Milan ribalta la gara in un minuto: il Genoa va KO

Vitinha ha illuso il Genoa e lo stadio Ferraris con un bel gol al volo su assist di Martin dalla sinistra ma il Milan in un minuto riesce a ribaltare la situazione e a portarsi a casa i 3 punti. Prima è Leao a battere Leali con un tiro deviato dal centro dell'area e pochi istanti dopo è Frendrup ad infilare la palla nella sua porta per anticipare Joao Felix.

La squadra di Patrick Vieira ha fatto la solita partita di grande intensità e applicazione tecnica ma in due situazioni si è fatta trovare scoperta e ha pagato un dazio altissimo.

Fofana out per infortunio: si pensa alla finale di Coppa Italia

Fofana è dovuto uscire dopo soli 28 minuti per lasciare il posto a Leao: il francese ha preso un pestone al 24′ durante un contrasto con Messias ed è rimasto a terra qualche minuto toccandosi il piede. Sergio Conceiçao, anche per non correre rischi in prospettiva della finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha preferito sostituirlo subito.

Genoa-Milan, il tabellino

RETI: 61′ Vitinha, 76′ Leao, 78′ Frendrup (OG).

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (86′ Ekhator), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli (46′ Zanoli), Messias (60′ Vitinha), Thorsby (72′ Ahanor); Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Bani, Otoa, Badelj, Kassa, Venturino. All. Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (79′ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana (29′ Leao), Reijnders, Theo Hernández; Pulisic (79′ Musah), Loftus-Cheek (70′ Joao Felix), Jovic (70′ Gimenez). A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Camarda. All. Conceicao.

ARBITRO: Giuseppe Collu.