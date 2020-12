"Come una lunga storia d’amore, tinta di rosso e di blu: il Cagliari e Nainggolan ancora una volta insieme". Si apre con queste parole il comunicato con il quale il club sardo ha annunciato il ritorno del centrocampista belga. Complice il poco spazio trovato all'Inter e grazie alla riapertura del mercato invernale, Nainggolan ha così chiuso al meglio un anno per lui complicato riabbracciando quella terra dalla quale non si era in realtà mai allontanato.

Il lungo lavori ai fianchi nerazzurri del presidente Giulini, ha dunque permesso al Cagliari di riportare a casa il giocatore e di far felice il tecnico Eusebio Di Francesco. Il tutto grazie all'accordo preso nelle ultime ore con l'Inter e annunciato con la nota pubblicata sul sito ufficiale rossoblù: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione".

Perché Nainggolan non può giocare contro il Napoli

Reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, che hanno ‘posizionato' la sua squadra a soli quattro punti dalla zona retrocessione, Eusebio Di Francesco dovrà aspettare però ancora qualche giorno per poter mandare in campo il nuovo acquisto. In occasione della prossima partita di campionato, quella alla ‘Sardegna Arena' con il Napoli, il mister del Cagliari non potrà infatti convocare Nainggolan poiché il mercato apre ufficialmente lunedì e bisogna dunque aspettare il giorno dopo la sfida con i partenopei per depositare il contratto del belga. Già alle prese con una coperta di centrocampo diventata inaspettatamente corta a causa dell'infortunio di Marko Rog, il tecnico aspetta quindi con ansia di schierare il Ninja. "Di Francesco? Già in estate mi voleva qui, ora ci siamo riusciti – ha dichiarato Nainggolan – Spero di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra".