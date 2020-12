Nainggolan al Cagliari in prestito secco dall’Inter: è fatta

Radja Nainggolan tornerà a giocare con il Cagliari. Il club del presidente Giulini ha trovato l’accordo con l’Inter, che nel mercato di gennaio cederà in prestito secco al Cagliari il belga, che vivrà la sua terza esperienza differente in terra sarda. Per il Cagliari è un grandissimo rinforzo.