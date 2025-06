video suggerito

Keita Baldé: "Nainggolan nello spogliatoio lanciava Rolex da 60mila euro. Poi diceva: tranquillo" Keita Baldé ricorda un aneddoto su Radja Nainggolan quando i due giocavano nell'Inter: "Nello spogliatoio lanciava Rolex da 60mila euro. Poi diceva: tranquillo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Keita Balde è tornato nel calcio italiano nell'ultima parte della passata stagione in Serie A con il Monza ormai già diretto verso la retrocessione in Serie B. L'attaccante ex Lazio e Inter ha poi firmato il rinnovo fino al 2027 nonostante giocherà in serie cadetta dalla prossima stagione. Un modo sicuramente per rilanciarsi però a 30 anni dopo essere uscito un po' dai radar del calcio. Nel corso di un'intervista rilasciata in Spagna al podcast ‘El After de Post United' l'attaccante senegalese ha ripercorso un po' tutta la sua carriera, specie il suo passato in Italia tra Lazio e Inter.

Nel mezzo chiaramente anche l'esperienza nelle giovanili del Barcellona anche se proprio in nerazzurro tra il 2018 e il 2019 Keita ha ancora diversi ricordi, specie quelli legati a un compagno di squadra in particolare: Radja Nainggolan. Il belga era uno degli elementi centrali nello scacchiere tattico della squadra allora allenata da Luciano Spalletti. Nell'intervista gli viene chiesto se avesse un aneddoto legato al Ninja. Keita non si tira indietro e parla della sua quotidianità all'interno dello spogliatoio: "Veniva con dei Rolex da 60.000 euro, li toglieva e poi li lanciava così".

Keita descrive Radja Nainggolan come un giocatore diverso. In campo: potente, tecnico e pieno di personalità. Fuori dal campo: autentico, senza filtri. E ricorda un aneddoto particolare legato alla sua esperienza con il Ninja all'Inter: "Mi arrabbiavo sempre con lui perché si sedeva accanto a me e veniva con i Rolex – spiega -. Veniva, se li toglieva e li lanciava così. Ricordo che mi girai e dissi: ‘Hai esagerato?' Forse costavano, non so, 60.000 euro a testa ma lui mi diceva di stare tranquillo". Keita spiega cosa facesse l'ex Roma nello spogliatoio dei nerazzurri.

Le parole di Keita Balde su Nainggolan e il suo modo di comportarsi all'Inter

"Veniva lì la mattina, aveva il suo lettino lì per riposare. Dipendeva da come si sentiva la giornata, da come era andata il giorno prima, sai. Ma era un bel personaggio, Raja devi rispettarlo perché è ​​sincero e dice tutto così com'è. Sotto questo aspetto, non troverai giocatori sinceri come Raja". Nel mezzo della discussione chiaramente Keita spiega: "È una delle persone più gentili e di cuore che si possano trovare, gli voglio molto bene e lo apprezzo molto, è un grande giocatore, un animale, un pitbull".