Mourinho punge il Papu Gomez, squalificato per doping: “Ho la tosse, ma non prendo il suo sciroppo” Il tecnico della Roma ha rifilato una stoccata al Papu Gomez, che è stato squalificato per due anni per doping. L’argentino è stato sanzionato, dice lui, a causa dello sciroppo del figlio.

A cura di Alessio Morra

Il post partita di Roma-Monza è stato assai pepato. Il vulnus è rappresentato dagli ultimi minuti della partita nei quali c'è stato un pesante botta e risposta tra le due panchine che ha portato al cartellino rosso per José Mourinho, che non sarà in panchina domenica prossima a San Siro per la sfida con l'Inter. Il tecnico portoghese in conferenza stampa, però, ha pure rifilato una stoccata al Papu Gomez, calciatore del Monza squalificato per due anni per una positività al doping e che è stato nella passata stagione calciatore del Siviglia, che ha vinto la finale di Europa League contro i giallorossi.

Il gol di El Shaarawy al 90′ ha deciso la sfida dell'Olimpico. La Roma continua a scalare la classifica e ora ha 14 punti, è a -3 dalla zona Champions. Il Monza si rammarica e non poco per il modo beffardo in cui ha perso, e si lamenta soprattutto per il rosso a D'Ambrosio al 42′ del primo tempo. Nel recupero è stato espulso il tecnico portoghese, che a distanza ha litigato con la panchina del Monza. Immagini, anzi mimica chiarissima e cartellino quasi inevitabile.

Mou nel post si è preso la scena, innanzitutto discolpandosi e dicendo che non meritava il rosso: "Non so perché ho preso il rosso, ho solo fatto un gesto alla panchina. Nessuna parola. La panchina del Monza ha fatto tanta pressione all'arbitro, non avrebbero dovuto comportarsi così. Io a loro dico solo che sono stati bravissimi".

Poi dopo aver detto con grande eleganza che il Monza non meritava di perdere, ha rifilato una frecciata al Papu Gomez, calciatore squalificato per doping: "Non ha giocato la finale di Europa League contro di noi, ma la semifinale contro la Juventus e si sapeva già la positività. Non mi riguarda cosa abbia preso".

Poi ha aggiunto: "Ho la tosse, bene ma quello sciroppo non lo prendo. Poi magari mi trovano positivo…". Il riferimento è allo sciroppo per la tosse del figlio che il Papu ha preso per curare il suo mal di gola.