Scintille tra Mourinho e Palladino: “Piangete e parlate”. Special One espulso, salta l’Inter Lite tra Mourinho e Palladino dopo l’espulsione di D’Ambrosio e nel finale: volano parole grosse tra le panchine di Roma e Monza.

A cura di Vito Lamorte

Scintille in panchina tra Mourinho e Palladino dopo l'espulsione di D'Ambrosio per doppia ammonizione alla fine del primo tempo e nei minuti finali di Roma-Monza.

La panchina della Roma ha protestato con Nuno Santos, preparatore dei portieri, che è scattato dopo l'intervento del difensore brianzolo su Belotti e il team manager Cardini che l'ha riportato indietro. A quel punto la delegazione del Monza ha risposto e si è acceso un piccolo battibecco tra i due allenatori a bordocampo.

Mourinho ha risposto alle parole provenienti dalla panchina del Monza facendo il gesto con la mano come a dire: "Parlate, parlate". La situazione è molto tesa ma dopo che D'Ambrosio ha lasciato il campo si è tornati a giocare.

Al minuto 57′, però, la panchina del Monza ha protestato per un mancato doppio giallo a Leandro Paredes, diffidato e a rischio squalifica in vista dell’Inter, per un fallo netto su Birindelli: l'argentino ha fatto un fallo che probabilmente meritava l’ammonizione ma l’arbitro Ayroldi non è intervenuto e così sono scattate le polemiche dei brianzoli in campo e fuori.

Prima della partita c'era stata una stretta di mano educata tra i due ma è fin troppo evidente che Mourinho non ha gradito le parole di Palladino nei confronti dei suoi collaboratori di qualche mese fa.

Poco prima del fischio finale si sono scaldati gli animi tra le due panchine e José Mourinho è stato espulso: "Piangete e parlate", ripete lo Special One ai componenti della panchina avversaria. Ayroldi se ne accorge ed estrae il cartellino rosso. Il tecnico giallorosso salterà quindi Inter-Roma, gara in programma il 29 ottobre.

Nel post-partita Mourinho ha parlato così dell'accaduto: "Non so perché ho preso il rosso, ho solo fatto un gesto alla panchina. Nessuna parola. La panchina del Monza ha fatto tanta pressione all'arbitro, non avrebbero dovuto comportarsi così. Io a loro dico solo che sono stati bravissimi".