L'Inter in campo nel derby col WWF per l'Earth Day: maglie speciali con gli "Ext1nction Numb3rs" Il 22 aprile si gioca il derby di campionato tra Milan e Inter ed è l'Earth Day, il Giorno della Terra. Per l'occasione il club nerazzurro indosserà delle magliette speciali, che poi andranno all'asta, in collaborazione con la campagna WWF "Il Panda Siamo Noi": avranno delle patch legate ai numeri di maglia di ogni singolo giocatore.

A cura di Alessio Pediglieri

Il derby di Milano tra Milan e Inter coincide con l‘Earth day, il Giorno della Terra, il 22 aprile e per l'occasione i nerazzurri porteranno in campo sulle proprie maglie dei numeri particolari, i cosiddetti "Ext1nction Numb3rs" a rappresentazione dell'impegno del club verso la crisi climatica e la biodiversità, sostenendo la campagna del WWF Italia "Il Panda Siamo Noi": ogni casacca sarà unica, con una patch sulla manica che racconta un dato o un messaggio di mobilitazione collegato al numero del giocatore che la indossa.

Nessuno escluso, dal numero 1 di Sommer, che si ricollega al pensiero "Abbiamo 1 solo pianeta a disposizione" al 9 di Thuram che racconterà i 9 ettari di foreste che vengono distrutti ogni minuto. Poi il 10, di capitan Lautaro, che indicherà il calo medio del 10% della biodiversità. E così via, con il numero 20 indossato da Çalhanoğlu che sottolineerà i 20.000 decessi in Europa per caldo estremo nel 2022. La società nerazzurra ha anche co-prodotto un video con protagonisti alcuni giocatori, tra cui Thuram, Asllani e Pavard, sempre in collaborazione con WWF per dare vita a una narrazione ancora più impattante sempre legata ai numeri e al loro preciso riferimento. Sarà la prima attivazione di questo tipo realizzata con un club di calcio che coincide con una cornice unica di un San Siro sold-out per il derby col Milan.

Il Vice Presidente nerazzurro Javier Zanetti ha voluto esprimere il sostegno all’iniziativa: "Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che ci permette di fare da cassa di risonanza su un tema molto importante. Il linguaggio dello sport, i suoi valori universali, riescono a favorire il cambiamento ed a raggiungere i cuori di milioni di appassionati. Siamo certi che questo appello non rimarrà inascoltato." Sarà un evento unico, particolarmente apprezzato anche dai tifosi nerazzurri visto che nei giorni successivi al derby, alcune maglie autografate con la esclusiva patch dedicata alla campagna saranno messe all’asta e il ricavato contribuirà a sostenere la campagna Our Nature del WWF Italia: "Siamo felici che l’Inter abbia scelto di mettere a disposizione i numeri delle proprie maglie per comunicare con noi in modo semplice e diretto" ha spiegato Alessandra Prampolini, Direttrice generale WWF Italia.