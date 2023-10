El Shaarawy fa cadere il muro del Monza al 90′: la Roma vince 1-0, Mourinho espluso El Shaarawy decide Roma-Monza con un gol al 90′ che fa esplodere l’Olimpico: i giallorossi colpiscono due pali prima di trovare la rete della vittoria. Mourinho espulso nel finale: salta l’Inter a San Siro.

A cura di Vito Lamorte

Minuto 90′. Azmoun stoppa di petto e prova il tiro, ma la conclusione viene murato e rimbalza verso El Shaarawy. Il Faraone non sbaglia da pochi metri e corre sotto la curva Sud. È l'istante che decide Roma-Monza, lunch match della nona giornata di Serie A che permette ai giallorossi di avvicinarsi alle zone alte della classifica in attesa che si completi il turno.

Il primo tempo dell'Olimpico si è giocato sul filo dell'equilibrio per quasi tutta la prima mezz'ora e poi le squadre hanno cercato di mettere in difficoltà le difese avversarie: protagonista assoluto dell'ultima parte della frazione è Michele Di Gregorio con due interventi clamorosi su Aouar e Belotti che salvano la sua porta.

Sempre nei minuti finali è arrivata l'espulsione di Danilo D'Ambrosio, che si è preso il secondo cartellino giallo per un fallo commesso su Belotti a centrocampo. Il Monza resta in dieci ma le proteste dell'ex Inter e di tutta la squadra brianzola sono vibranti.

Nella ripresa la Roma ha provato ad essere più incisiva ed è riuscita a mettere paura a Di Gregorio con Lukaku e Azmoun, che hanno centrato il palo da posizione favorevole; ma due occasioni importanti sono arrivate anche per il Monza con Birindelli e Vignato. Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Palladino ha giocato una gara di grande concentrazione e per poco non ha portato a casa un risultato positivo.

Nei minuti finali è arrivata la firma del Faraone, che ha calciato la palla alle spalle di Di Gregorio e ha fatto esplodere la sua gioia correndo sotto la Sud con un pizzico di commozione per quanto accaduto in settimana (anche lui era stato accostato al ‘caso scommesse').

Il tabellino di Roma-Monza

RETI: 90′ El Shaarawy.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka (73′ Llorente); Karsdorp (73′ Zalewski), Bove (63′ Azmoun), Paredes, Aouar, Spinazzola (79′ Kristensen); Lukaku, Belotti (63′ El Shaarawy). A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli. Allenatore: Mourinho.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira (46′ Birindelli), Pessina, Gagliardini, Kyriakpoulos; Machin (44′ Carboni A), Colpani (64′ Vignato); Colombo (64′ Mota). A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Carboni F., Bettella, Carboni V., Maric, Bondo, Mota, Ciurria. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi.