Di Gregorio mette il mantello e vola all’Olimpico: a Roma conferma il suo super avvio di stagione Di Gregorio mette i panni del supereroe nel primo tempo di Roma-Monza: con due interventi strepitosi su Aouar e Belotti ha tenuto in partita la sua squadra e conferma il suo ottimo avvio di stagione.

A cura di Vito Lamorte

Michele Di Gregorio all'Olimpico si dimostra uno dei portieri più in forma del campionato e tiene a galla il Monza nel lunch match contro la Roma. L’estremo difensore brianzolo in questo avvio di stagione vanta l’83% di parate e nella gara contro i giallorossi sta confermando il suo stato di forma con due interventi clamorosi effettuati nella prima frazione.

Il portiere del Monza ha effettuato prima una super parata sul colpo di testa ravvicinato di Aouar, alzando il pallone sulla traversa; e poco prima dell'intervallo ha impedito al pallone colpito da Belotti di testa di finire in rete rispondendo con un riflesso clamoroso alla conclusione da pochi passi.

Entrambi gli interventi sono stati decisivi e hanno tenuto il Monza in partita. Su Aouar il portiere ha dimostrato senso della posizione e grande reattività ma su Belotti ha messo in mostra il suo riflesso prontissimo e con il piede è riuscito a salvare il pallone sulla linea di porta.

Davvero straordinario.

Nelle scorse settimane Di Gregorio è stato accostato proprio alla Roma per il prossimo anno ma il Monza difficilmente lascerà andare: lo scorso luglio il portiere ha rinnovato il contratto fino al 2027 ma non è detto che le cose possano cambiare a fine anno.

In questo momento Michele Di Gregorio è uno dei portieri italiani più forti e non è una bestemmia pensare che possa entrare a far parte stabilmente del gruppo dei portieri della Nazionale. Prima della sfida dell'Olimpico, l'estremo difensore del Monza era il secondo in Serie A per parate effettuate (30) alle spalle solo di Stefano Turati del Frosinone (32).

Il Monza vuole provare a confermare l’ottimo campionato disputato la passata stagione e l’inizio è senza dubbio positivo: di certo Raffaele Palladino non può fare a meno di uno dei giocatori più importanti nella rosa, ovvero il suo portiere Michele Di Gregorio.