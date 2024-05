Scatto Champions della Lazio, battuto l’Empoli all’Olimpico: Roma e Atalanta sono a un solo punto

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La Lazio continua ad inseguire un posto nella prossima Champions League grazie alla vittoria per 2-0 sull'Empoli: all'Olimpico hanno deciso i gol di Patric e Vecino, uno per tempo. I biancocelesti sono in settima posizione, ma ad un solo punto dalla coppia formata da Roma e Atalanta, in una volata che si annuncia palpitante, tenendo conto che in Champions potrebbe esserci posto anche per una sesta squadra, qualora l'Atalanta vinca l'Europa League e non arrivi nelle prime quattro. L'Empoli invece resta quartultimo, con appena due punti sulla zona retrocessione, ma Udinese e Sassuolo devono ancora giocare.

Tudor preferisce Immobile a Castellanos al centro dell'attacco, con Felipe Anderson e Zaccagni a supporto. A centrocampo non c'è Luis Alberto, fuori dai convocati per scelta tecnica dopo un animato confronto con l'allenatore. Nell'Empoli Nicola opera diversi cambi rispetto all'ultimo match pareggiato in casa col Frosinone: in panchina Cambiaghi, Cancellieri fa coppia con Caputo in avanti, mentre Simone Bastoni e Maleh sono gli interni in mediana.

È la Lazio a fare la partita, con un possesso palla che tuttavia non si traduce in occasioni pericolose. Sono anzi gli ospiti a farsi vivi un paio di volte dalle parti di Mandas: al 18′ c'è un gol di Caputo annullato per fuorigioco dell'esperto attaccante, poi un paio di minuti dopo un sinistro a giro di Bastoni sfiora la traversa. I biancocelesti non riescono a trovare spazi né l'imbucata giusta per Immobile e rischiano di andare in svantaggio al 35′, quando solo uno strepitoso Mandas nega il gol a Caputo, che aveva battuto a colpo sicuro da centro area su assist di Cancellieri. Nel recupero del primo tempo arriva il gol della Lazio con Patric, che spinge in rete da pochi passi il calcio d'angolo battuto da Zaccagni, anticipando Caprile.

Nella ripresa Nicola prova ad alzare il baricentro inserendo dopo una decina di minuti Cambiaghi al posto di Bastoni, ma Mandas resta inoperoso. È Vecino invece a sfiorare il raddoppio per la Lazio al 68′ dopo un'azione personale, ma la sua conclusione finisce fuori. L'Empoli prova il tutto per tutto nel finale e va vicinissimo al pareggio con Shpendi, il cui colpo di testa trova ancora un grande Mandas a togliere il pallone dall'angolino basso. La Lazio chiude la pratica all'89' con Vecino, che batte Caprile dopo essersi inserito centralmente in area. Per Tudor arriva la quinta vittoria in campionato su sette partite da quando ha preso in mano la squadra biancoceleste: l'approdo in Europa è matematicamente sicuro, ma qualificarsi alla Champions è ancora possibile.