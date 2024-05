video suggerito

Luis Alberto è un caso alla Lazio, Tudor non lo convoca contro l’Empoli: escluso per scelta tecnica È rottura totale tra Luis Alberto e la Lazio: Tudor lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati in vista della partita contro l’Empoli per scelta tecnica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Luis Alberto con la Lazio non si concluderà in modo sereno. Lo spagnolo non è stato inserito da Tudor nella lista dei convocati per la partita contro l'Empoli, ma questa volta la decisione non è condizionata da problemi fisici. Si parla infatti di una scelta tecnica ben precisa, nata in seguito all'allenamento che si è tenuto nella giornata di ieri a Formello.

Secondo Il Messaggero Luis Alberto avrebbe avuto una lite accesa con il suo allenatore, indispettito dall'atteggiamento dello spagnolo che non reputava professionale. I due avrebbero discusso a lungo e Tudor alla fine ha deciso di lasciarlo a casa per la partita di domani contro l'Empoli in programma alle ore 12:30. Non c'è ancora una motivazione ufficiale della sua esclusione, ma lo scontro fra i due sembra la pista più accreditata.

Oggi il giocatore non era presente neanche alla rifinitura, segnale definitivo di una rottura arrivata a poche settimane dal suo addio alla Lazio, club in cui è arrivato nel 2016 ma che lascerà alla fine di questa stagione come già annunciato da diverso tempo.

Luis Alberto lascerà la Lazio

Lo spagnolo aveva spiazzato tutti annunciando l'addio alla Lazio subito dopo la partita conto la Salernitana, giocata esattamente un mese fa. "Non sarò il prossimo anno nel progetto, l’ho già chiesto al club. È giusto farmi da parte da questa squadra, è arrivato il momento. Ho chiesto la rescissione, non voglio più un euro", aveva spiegato lo spagnolo annunciando di fatti la fine della sua avventura ancora prima della fine di questo campionato.

Nonostante tutto Tudor aveva continuato a impiegarlo in campo come titolare senza nessun problema, fino a ieri quando una discussione in allenamento ha creata un nuovo caso a Formello, con il giocatore sparito dalla lista dei convocati e anche dalla rifinitura di oggi.