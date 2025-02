video suggerito

Mourinho con sarcasmo risponde a Icardi: “Lui è il migliore in assoluto, è il GOAT. Sto zitto” José Mourinho risponde in modo criptico a Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter gli aveva dato del piagnone, Mou in conferenza ha detto: “Lui è il GOAT, accetto la cosa”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

José Mourinho è tornato a parlare pubblicamente, e lo ha fatto prima della sfida dei playoff di andata di Europa League tra Fenerbahce e Anderlecht. Una sfida importante per entrambe le squadre che cercano la qualificazione agli ottavi. Ma durante la conferenza stampa il portoghese ha parlato anche di Mauro Icardi, che lo aveva punzecchiato nei giorni scorsi sui social. La risposta di Mou è stata criptica.

Fenerbahce in campo contro l'Anderlecht in Europa League

La sfida di Europa League è importante. Il club guidato da Mousi è qualificato per i playoff sul filo e forte di questo ospita la squadra belga. Lo Special One ha mostrato la consueta sicurezza mettendo sul piatto i tanti trofei conquistati in carriera: "Non credo che sia un vantaggio giocare la partita di andata in casa o in trasferta. Da quando è cambiata la regola dei gol in trasferta, la vedo così: in realtà giochiamo una sola partita da 180 minuti e non esiste un risultato positivo per domani. L'importante è riuscire ad avanzare al turno successivo dopo la seconda partita. Nelle prime partite mi sento sempre rilassato. Ho dimostrato di essere una persona speciale con i 26 trofei vinti in 25 anni di carriera. Non è una questione di una sola partita, ma di una carriera lunga 25 anni".

Mourinho risponde a Icardi

Poi ha risposto a tono a Mauro Icardi. La questione tra gli ex interisti è nata dopo le solite polemiche arbitrali. Di benzina sul fuoco c'è n'era già tanta, poi Mou ha sfruttato l'abbandono dell'Adana Demirspor per polemizzare su alcune decisioni, a suo dire, favorevoli al Galatasaray.

L'argentino ha risposto con un ‘The Crying One', che tradotto fa ‘il piagnone'. Mourinho ha incassato e ha risposto così: "Qui milioni di persone amano il calcio e si rendono conto che sono d'aiuto. Icardi? È il migliore in assoluto. Dal momento che è anche un grandissimo GOAT, preferisco non commentare, sto zitto e accetto la cosa".