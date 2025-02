video suggerito

L'Adana Demirspor si ritira e abbandona la partita dopo un rigore per il Galatasaray: caos in Turchia L'Adana Demirspor non ha accettato la decisione dell'arbitro che alla mezz'ora ha decretato un rigore per il Galatasaray, il secondo in pochi minuti, e per protesta ha lasciato il campo.

A cura di Alessio Morra

Qualcosa di incredibile è accaduto in Turchia, dove è stata sospesa la partita tra il Galatasaray e l'Adana Demirspor. Sospensione dovuta all'abbandono dell'Adana, che ha protestato in modo forte contro un calcio di rigore assegnato alla capolista. Il Galatasaray era già passato in vantaggio con un rigore di Morata, ma poco dopo ne è stato fischiato un altro. L'Adana per proteste decide di ritirarsi dalla partita, i calciatori lasciano così il campo.

Simulazione di Mertens ma è rigore per il Galatasaray

Polemiche feroci dunque in Turchia, polemiche che sono destinate a divampare ulteriormente. Il Galatasaray nell'arco di pochi minuti ha due calci di rigore. Il primo lo trasforma Morata. Il secondo non è stato calciato, ed era stato fischiato dopo un'azione tambureggiante che ha avuto come protagonisti Osimhen e Mertens, finito giù in area. L'arbitro decreta il penalty, ma pareva netta la simulazione del belga. Decisione in ogni caso irrevocabile. L'Adana Demirspor per proteste lascia il campo. La partita viene sospesa in modo definitivo.

Polemiche feroci in Turchia per la decisione dell'Adana Demirspor

La protesta resta, ed è pure forte. L'Adana Demirspor ora avrà popolarità mondiale. Il risultato non cambierà o meglio cambierà ma diventerà con ogni probabilità 3-0 a tavolino per il Galatasaray. Perché è stato l'Adana a lasciare il campo. Le polemiche monteranno, chissà se anche Mourinho le cavalcherà, lui che è secondo in classifica con il Fenerbahce. Di sicuro a Istanbul è accaduto qualcosa di clamoroso, che potrebbe creare un precedente.

Pure perché di precedenti reali ce ne sono pochi. Si ricorda una protesta simile in occasione del Mundial del 1982 quando lo sceicco del Kuwait minacciò di ritirare la squadra dopo un gol della Francia, che venne poi annullato, l'esito della partita non cambiò (finì 3-1) ma quell'episodio fece storia, come potrebbe questo dell'Adana Demirpsor.