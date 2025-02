Icardi litiga pubblicamente con Mourinho, per lui è diventato “il piagnone”: cosa è successo

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Due ex interisti animano il massimo campionato turco. Botta e risposta social al veleno infatti tra José Mourinho e Mauro Icardi, rispettivamente ex allenatore ed ex capitano dell'Inter, oggi invece leader, uno in panchina l'altro in campo, delle due grandi rivali Fenerbahce e Galatasaray che sono in lotta tra loro per il titolo con quest'ultimo in vantaggio di sei punti sulla formazione guidata dallo Special One.

Il tecnico portoghese, dopo quanto avvenuto nel corso dell'ultimo turno (il suo Fenerbahce ha battuto in rimonta 3-2 il Rizespor rimasto in nove uomini, mentre il Galatasaray si è imposto per 1-0 in casa del Gaziantepspor), ha aizzato le polemiche per quanto riguarda presunti ‘favori arbitrali' che aiuterebbero i suoi rivali. E in questa occasione lo ha fatto con un velenosissimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale per fare i complimenti alla nazionale portoghese di pallamano per la semifinale raggiunta negli ultimi mondiali ha utilizzato lo screen in cui viene immortalato un netto fallo di mano di un giocatore del Galatasaray all'interno della propria area di rigore non sanzionato dall'arbitro proprio nel match vinto di misura nel corso dell'ultima giornata di campionato.

Non è la prima volta che il 62enne di Setubal critica l'arbitraggio nei confronti del Galatasaray dato che non ha mai fatto mistero di pensare che i direttori di gara avrebbero un occhio di riguardo nei confronti del club più titolato di Turchia. E questa volta a rispondere per le rime alla provocazione di José Mourinho è stato l'ex attaccante di Sampdoria, Inter e PSG, oggi bandiera della compagine giallorossa Mauro Icardi.

Il centravanti argentino, attualmente ai box per infortunio, ha difatti immediatamente preso le difese del suo club postando tre storie Instagram chiaramente indirizzate al tecnico del Fenerbahce: prima la copertina di un libro finto intitolato "The Crying One" ("Colui che sta piangendo") facendo il verso al soprannome "The Special One" dell'allenatore portoghese, poi lo screen di un fallo di mano di un difensore del Fenerbahce (anche in questo caso non sanzionato dall'arbitro) e infine il video dei tanti colpi subiti da lui stesso (e non ravvisati dal direttore di gara) nel corso dell'ultimo match tra le due compagini andato in scena lo scorso settembre.

Un botta e risposta social tra Mourinho ed Icardi che sembra dunque infiammare l'attesa in vista del prossimo scontro diretto tra Galatasaray e Fenerbahce, che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della lotta per il titolo di campione di Turchia, in programma il prossimo 23 febbraio.